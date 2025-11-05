Ābolu pīrāgs, kas izkausēs sirdi – vienkārša un garda recepte 0
Mīksta, sulīga un ar maigu kanēļa aromātu, šis ābolu pīrāgs ir ideāls veids, kā iepriecināt ģimeni vai draugus. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 2 – 4 āboli (mazliet citrona sula un kanēlis pēc gaumes);
2. 2 olas;
3. 110 g miltu;
4. 60 – 70 g cukura;
5. 1/2 bundžas vārītā iebiezinātā piena;
6. 70 g skābā krējuma (vai bezpiedevu jogurta);
7. 60 g sviesta vai eļļas;
8. 1 tējkarote cepamais pulveris;
9. 1 tējkarote soda;
10. Šķipsniņa sāls.
Pagatvošana:
1. Ābolus sagriež plānās šķēlītēs, apšļaksta ar citrona sulu un pārber ar kanēli.
2. Otrā bļodā sakuļ olas ar cukuru, pievieno iebiezināto pienu, skābo krējumu, izmaisa. Tālāk pievieno miltus, cepamo pulveri, sodu, sāli, izmaisa.
3. Veidni izklāj ar cepamo papīru, tajā lej 1/2 mīklas, tad liek ābolu kārtu un pārlej ar palikušo mīklu.
4. Cep 175 grādos 40-45 minūtes (virspusi ieteicams piesegt).
🍎ābolus var likt mazāk, ja vēlas sausāku konsistenci. Cept var jebkādas formas veidnē.
Lai labi garšo!
