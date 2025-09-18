Laiks novākt ābolus un pagatavot no tiem ko gardu. Ābolu kārtojums, kas garšos ikvienam 0
Autors: Lolita Šelvaha, LU lektore un recepšu autore / Praktiskais Latvietis
Atkarībā no vēlmes – saldāku un maigāku garšu vai nedaudz rūgtenu un raupju – var izvēlēties kviešu baltmaizes, rudzu rupjmaizes vai pat smilšu cepumu rīvmaizi. Lai kārtojums būtu sulīgāks, ābolus pirms uzlikšanas vari viegli apcept ar nelielu cukura daudzumu vai pārlaistīt ar pavisam maz ūdens vai citrona sulas.
Sastāvdaļas
6–7 skābeni āboli (piemēram, Antonovka)
150 g baltmaizes vai rudzu rupjmaizes rīvmaizes
100 g cukura
1 tējkarote malta kanēļa
50–70 g sviesta
sauja rozīņu vai žāvētu dzērveņu (pēc izvēles)
vaniļas cukurs vai citrona miziņa (pēc izvēles)
Pagatavošana
1. Sagatavo ābolus. Nomizo ābolus, izņem serdes un sagriez šķēlītēs vai kubiņos.
2. Apgrauzdē rīvmaizi. Pannā izkausē nedaudz sviesta, ber rīvmaizi un maisot apgrauzdē, līdz tā kļūst zeltaina un nedaudz uzbriest. Pārkaisi cukuru un kanēli, samaisi.
3. Veido kārtojumu. Cepamtraukā liec kārtās apgrauzdēto rīvmaizi, tad ābolus. Turpini slāņot, beidzot ar rīvmaizi. Pa virsu uzliec sviesta pikucīšus.
4. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 °C. Cep kārtojumu 30 minūtes, līdz āboli mīksti un virspuse zeltaina.
5. Pasniegšana. Cepto ābolu kārtojumu tradicionāli pasniedz siltu ar skābo krējumu, putukrējumu, vaniļas mērci vai saldējumu.