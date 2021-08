Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Aculiecinieks: vilcēni pastaigājas divu metru attālumā no iedarbināta harvestera







Ar interesantu un samērā unikālu novērojumu dalījies Mikus, kam darba laikā mežā izdevies nofilmēt divus vilcēnus, kas ziņkārīgi un pavisam droši lēkā pa sagatavoto sortimentu un ciršanas atliekām, neliekoties ne zinis nedz par skaļo harvesteru, nedz tā operatoru.

Mikus žurnālam Medības stāsta: “Tobrīd netālu no Meņģeles strādāju ar harvesteru un uz mirkli apstājos. Pēkšņi ieraudzīju, ka netālu no manis ir kāds dzīvnieks, kas pirmajā brīdī atgādināja nelielu suni. Sapratu, ka tas ir pavisam jauns vilks, un drīz vien tam pievienojās arī otrs vilcēns.

Es izkāpu no harvestera un sāku filmēt, kā abi jaunuļi pēta manu darba vietu, brīžiem pienākot pat divu metru attālumā no iedarbinātā harvestera. Vēlāk, kad braucu no meža ārā, varēja arī dzirdēt, kā netālu gaudo jau vairāki vilki. Lai arī šajā profesijā strādāju jau samērā ilgi un mežā pavadu diezgan daudz laika, šādu atgadījumu piedzīvoju pirmo reizi.”