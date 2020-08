Publicitātes foto

Lai automašīna kalpotu pēc iespējas labāk un ilgāk, par to ir pienācīgi jārūpējas. Regulāri jāpārbauda automašīnas tehniskais stāvoklis, kā arī savlaicīgi jāveic tehniskās apkopes. Ne tikai automašīnas ārējais izskats un tehniskais stāvoklis padara auto pievilcīgu. Arī auto salonam ir liela nozīme. Ikviens cilvēks taču vēlas pārvietoties ar labi koptu, tīru un skaistu automašīnu.

Lai pārvietošānās ar auto būtu pēc iespējas patīkamāka, ir svarīgi, lai tās salons būtu labi kopts. Ir iespējams izvēlēties sev automašīnu ar divu veidu salonu – ādas vai auduma. Katram no tiem ir savi plusi un mīnusi. Arī to kopšana ir atšķirīga.

Raksta turpinājumā varēs atrast informāciju par ādas un auduma salonu kopšanu.

Auduma salona kopšana

Šādam salonam parasti tiek izmantoti dažādi sintētiskie audumi, tāpēc ar laiku tie mēdz zaudēt sākotnējo krāsu. Tie izbalē saules ietekmē, kā arī nolietojas. Jāsaka, ka iepriekšējo auduma krāsu nav iespējams atgūt. Vienīgais, ko var darīt, ir iztīrīt traipus, lai sēdekļi būtu tīri. Tāpat arī šie sintētiskie audumi ar laiku izstiepjas, zaudē savu formu un elastību. Arī šo nav iespējams novērst. Bet, lai vismaz auto sēdekļi vienmēr būtu tīri, nepieciešams iegādāties mazgāšanas līdekļus un dažādas drāniņas. Vēl būs nepieciešams putekļu sūcējs.

Kā tīrīt auduma salonu:

– Lai notīrītu gan sēdekļus, gan automašīnas paneli no putekļiem, nepieciešama vien tīra un mitra drāniņa. Ar šādu drāniņu droši var tīrīt arī sēdekļus, nebaidoties tos sabojāt.

– Jāņem vērā, ka drāniņai nevajadzētu būt pārāk slapjai. Pretējā gadījumā arī auto sēdekļi paliks mitri. Ja automašīnas salons tiks tīrīts ne pārāk siltā dienā, tad sēdekļi žūs daudz ilgāk. Nekādā gadījumā auto sēdekļus nevajadzētu mazgāt ar švammēm.

– Ieteicams izmantot putekļu sēcēju auduma apšuvuma vietās, lai iztīrītu gružus un putekļus, kas tur sakrājušies. Tāpat ar putekļu sūcēju var iztīrīt arī kādas spraugas salonā, kurām ir grūtāk tikt klāt.

– Ja uz auto sēdekļa ir kāds taukains traips, tad to vislabāk būs iztīrīt ar speciālu tīrīšanas līdzekli. Ja šāda veida traipi ir jau ilgu laiku, tad gan labāk ir doties uz ķīmisko tīrītavu.

– Lai pasargātu auto salonu no nepatīkama aromāta, tad visus atkritumus, piemēram, konfekšu papīrus, augļu atlikumus vai kādus citus produktu iepakojumus ieteicams izmest katru dienu, nevis tikai reizi nedēļā vai pat vēl retāk.

Ādas salona kopšana

Ādas saloni ir pieejami dažādās krāsās. Gaišas krāsas salonu ieteicams izvēlēties cilvēkiem, kuri patiešām mīl apkārt tīrību. Āda ir materiāls, ko ikdienā ir diezgan viegli kopt. Tādus traipus kā izlieta sula vai piens, šokolāde, saldējums no ādas sēdekļiem iespējams notīrīt ar viegli mitru drāniņu. No auduma sēdekļa šādus traipus iztīrīt ir daudz grūtāk.

Lai ādas sēdekļi izskatītos īpaši kopti, tos var apstrādāt ar speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, kas pieejami gan šķidrā, gan aerosola veidā.

Auto salona tīrīšana ne vienmēr ir patīkama un viegla. Protams, ja auto salons tiek regulāri tīrīts, tad tā kopšana ir vieglāka un ātrāka. Auto salonu pilnībā noteikti katrs pats automašīnas īpašnieks var iztīrīt saviem spēkiem, atliek vien iegādāties nepieciešamos tīrīšanas līdzekļus un piederumus.

Tomēr, ja pašam nav vēlmes tīrīt auto salonu, tad to var uzticēt ķīmiskās tīrītavas speciālistiem. Apmeklējot šo iestādi, auto salons noteikti būs tīrs un izskatīsies kā jauns. Vienīgais jāņem vērā, ka šis pakalpojums nebūs lēts.