Foto:PantherMedia/Scanpix/LETA

Āgenskalna spēļu zālē uzbrūk apsargam ar cirvi un nolaupa 3000 eiro







Rīgā, Āgenskalnā, pagājušajā nedēļā kāds vīrietis ar cirvi savainojis spēļu zāles apsargu un no zāles nolaupījis aptuveni 3000 eiro, aģentūru LETA informēja Valsts policija.

Pagājušajā nedēļā, naktī uz 19.februāri, policijā saņemta informācija no kādas spēļu zāles darbinieces Āgenskalnā, ka nezināms vīrietis, rokās turot cirvi, ienācis iekšā zālē, iesitis ar to apsargam un nolaupījis no atvilktnes vairāk nekā 3000 eiro.

Policija sāka iespējamās vainīgās personas meklēšanu, un drīz vien iespējamais vainīgais 53 gadus vecais vīrietis aizturēts Teikas mikrorajonā. Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par laupīšanām.

Vīrietis likumsargiem atzina, ka noziegumu izdarījis personīgu motīvu vadīts.

Policistiem izdevās atgūt lielāko daļu naudas, taču daļu nolaupītās naudas vīrietis paspēja iztērēt citās spēļu zālēs.

Cietušais spēļu zāles darbinieks pēc uzbrukuma turpina ārstēties mājās.

Šodien tiesa aizturētajam vīrietim piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.