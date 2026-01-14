Aidis Tomsons piedzīvo patiesi sirsnīgu brīdi – tiešraides laikā piezvanījusi viņa bijusī skolotāja, lai pavēstītu kādu svarīgu ziņu 1
Tiešraidēs mēdz būt ne tikai asas diskusijas un negaidīti pavērsieni, bet arī patiesi sirsnīgi mirkļi. Tieši tāds notikums piedzīvots Latvijas Radio raidījumā “Brīvais mikrofons”, kad žurnālistam Aidim Tomsonam, kurš vada šo raidījumu, ētera laikā piezvanījusi viņa bijusī latviešu valodas skolotāja no Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas.
Zvana iemesls bija pavisam vienkāršs, bet ļoti jauks. Bijusī skolotāja Sarmīte Ruža vēlējās Aidim atgādināt par tuvojošos skolas salidojumu. Klāt pievienojam arī video, kurā iespējams šo sirsnīgo brīdi noklausīties.
Ja mūs lasa vēl kāds Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas absolvents, atgādinām, ka 2026. gada 6. februāris būs lielā atkalredzēšanās diena.