Aidis Tomsons
Aidis Tomsons
Foto: Karīna Miezāja

Aidis Tomsons piedzīvo patiesi sirsnīgu brīdi – tiešraides laikā piezvanījusi viņa bijusī skolotāja, lai pavēstītu kādu svarīgu ziņu 1

LA.LV
17:46, 14. janvāris 2026
Kokteilis Baudi

Tiešraidēs mēdz būt ne tikai asas diskusijas un negaidīti pavērsieni, bet arī patiesi sirsnīgi mirkļi. Tieši tāds notikums piedzīvots Latvijas Radio raidījumā “Brīvais mikrofons”, kad žurnālistam Aidim Tomsonam, kurš vada šo raidījumu, ētera laikā piezvanījusi viņa bijusī latviešu valodas skolotāja no Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas.

Kokteilis
“Karmiska vilkme uz Lindām” – pilsētā baumo, ka Hosams Abu Meri ir ar jau trešo Lindu
FOTO. Vaira Vīķe-Freiberga aicina neuzķerties un brīdina par ļoti cinisku krāpnieku gājienu
Kokteilis
10 lietas, kas skolas laikā šķita pilnīgi patiesas, taču vēlāk izrādījās aplamas
Lasīt citas ziņas

Zvana iemesls bija pavisam vienkāršs, bet ļoti jauks. Bijusī skolotāja Sarmīte Ruža vēlējās Aidim atgādināt par tuvojošos skolas salidojumu. Klāt pievienojam arī video, kurā iespējams šo sirsnīgo brīdi noklausīties.

Ja mūs lasa vēl kāds Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas absolvents, atgādinām, ka 2026. gada 6. februāris būs lielā atkalredzēšanās diena.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
VIDEO. Tādu Aidi Tomsonu redzējis vien retais. “Krustpunktā” vadītājs publicē personīgu video
Kokteilis
“Es biju puika, kas labprāt spēlējās ar lelli…” Aidis Tomsons ir par to, ka katram ir tiesības būt tādam, kādam Dievs ļāvis piedzimt
Kokteilis
“Mamma bērnībā stāstīja, kā es brīnumaini izdzīvoju…” Aidis Tomsons dzimšanas dienā dalījies ar dziļi personisku ierakstu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.