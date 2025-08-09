Aigars Šķēle par brāli, traumām un Luka magic | VEF PODKĀSTS #114 0
Bijušais vefietis Aigars Šķēle nākamo sezonu aizvadīs sev labi zināmajā Polijas līgā pie Roberta Štelmahera. Visu vasaru viņš cerēja, ka izdosies spēlēt arī Eiropas čempionātā, tomēr trauma tam pārvilkusi svītru.
ReklāmaReklāma
Kokteilis
“Tas vistiešākajā mērā skar mūs” – par šķiršanos paziņo iemīļotas radio SWH personības – Kaspars Breidaks un Sanda Dejus 2
Kokteilis
Šodien maģiskais divu bezgalību datums – 08.08.! Vienai zodiaka zīmei tā ir gada veiksmes diena, bet vienai – jābūt superuzmanīgai
11 lietas, par kurām agrāk kaunējās, bet tagad tās uzskata par normālām