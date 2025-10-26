Aizdomās par saistību ar zādzību no Luvras divi aizturētie 0
Francijas mediji ziņo, ka par dārglietu zādzību no Parīzes Luvras muzeja arestēti divi aizdomās turētie.
Parīzes prokuratūra paziņoja, ka viens no vīriešiem ir aizturēts Šala de Golla lidostā, kad mēģināja iekāpt reisā uz Alžīriju.
Otra persona aizturēta Sēnas-Sendenī departamentā.
Pagājušajā svētdienā no pasaulē apmeklētākā muzeja tika nozagti priekšmeti 88 miljonu eiro vērtībā. Četri cilvēki maskās ielauzās Luvrā, nozaga dārglietas un aizbēga, izmantojot motorollerus. Zādzība ilga vien dažas minūtes un notika gaišā dienas laikā, kad muzejā jau atradās pirmie apmeklētāji.
Prokuratūra paziņoja, ka izmeklētāji nozieguma vietā ir ieguvuši vairāk nekā 150 DNS paraugu, pirkstu nospiedumu un citu pavedienu.
No Luvras tika nozagti deviņi priekšmeti, no kuriem viens – imperatores Eiženijas kronis – vēlāk tika atrasts netālu no muzeja. Zagļi acīmredzot to pazaudēja bēgšanas laikā. Kronis, ko rotā 1354 dimanti un 56 smaragdi, zādzības laikā tika bojāts.
Zagļiem izdevās aizbēgt ar astoņiem priekšmetiem, kas datēti ar 19. gadsimtu, tai skaitā smaragdu un dimantu kaklarotu, ko Napoleons dāvināja savai otrajai sievai Marijai Luīzei.
Tika nozagta arī diadēma, kas reiz piederēja imperatorei Eiženijai un kas rotāta ar gandrīz 2000 dimantu, un kaklarota, kas reiz piederēja pēdējai Francijas karalienei Marijai Amālijai. Kaklarota inkrustēta ar astoņiem safīriem un 631 dimantu, teikts Luvras tīmekļa vietnē.