Foto no arhīva

Aizdomās par saistību ar zādzību no Luvras divi aizturētie 0

LA.LV
14:54, 26. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Francijas mediji ziņo, ka par dārglietu zādzību no Parīzes Luvras muzeja arestēti divi aizdomās turētie.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
“Nesaprotu, kā var tā izturēties pret savu māti.” Raimonda Paula mazmeita emocionāli reaģē uz populārās kafejnīcas “Rasols” slēgšanu
TESTS. Vai spēj atpazīt koku pēc lapas? Paši attapīgākie iegūs vismaz 8 no 10 punktiem
Lasīt citas ziņas

Parīzes prokuratūra paziņoja, ka viens no vīriešiem ir aizturēts Šala de Golla lidostā, kad mēģināja iekāpt reisā uz Alžīriju.

Otra persona aizturēta Sēnas-Sendenī departamentā.

CITI ŠOBRĪD LASA
TOP 3 horoskopa zīmes, kas bez mīlestības nevar dzīvot: viņi iemīlas ļoti bieži
Apsveicam! Koris “Kamēr…” ceturto reizi izcīna Eiropas “Grand Prix” trofeju
Pensionārs 36 gados! Sabiedrības uzmanību piesaista savdabīga reklāma

Pagājušajā svētdienā no pasaulē apmeklētākā muzeja tika nozagti priekšmeti 88 miljonu eiro vērtībā. Četri cilvēki maskās ielauzās Luvrā, nozaga dārglietas un aizbēga, izmantojot motorollerus. Zādzība ilga vien dažas minūtes un notika gaišā dienas laikā, kad muzejā jau atradās pirmie apmeklētāji.

Prokuratūra paziņoja, ka izmeklētāji nozieguma vietā ir ieguvuši vairāk nekā 150 DNS paraugu, pirkstu nospiedumu un citu pavedienu.

No Luvras tika nozagti deviņi priekšmeti, no kuriem viens – imperatores Eiženijas kronis – vēlāk tika atrasts netālu no muzeja. Zagļi acīmredzot to pazaudēja bēgšanas laikā. Kronis, ko rotā 1354 dimanti un 56 smaragdi, zādzības laikā tika bojāts.

Zagļiem izdevās aizbēgt ar astoņiem priekšmetiem, kas datēti ar 19. gadsimtu, tai skaitā smaragdu un dimantu kaklarotu, ko Napoleons dāvināja savai otrajai sievai Marijai Luīzei.

Tika nozagta arī diadēma, kas reiz piederēja imperatorei Eiženijai un kas rotāta ar gandrīz 2000 dimantu, un kaklarota, kas reiz piederēja pēdējai Francijas karalienei Marijai Amālijai. Kaklarota inkrustēta ar astoņiem safīriem un 631 dimantu, teikts Luvras tīmekļa vietnē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Neilgi pēc Luvras aplaupīšanas apzagts vēl kāds Francijas muzejs
Kokteilis
Krievu modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu lidostā aiztur saistībā ar Luvras zādzību
Pēc pieredzētās dārglietu zādzības Luvra atkal atvērta apmeklētājiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.