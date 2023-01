Foto. Christophe Gateau/dpa

Akciju cenas ASV un Eiropas biržās trešdien pieauga. Ko tas nozīmē naftas un gāzes cenai?







Globālās naftas cenas kritās, valdot bažām par pieprasījumu Ķīnā, bet Eiropas gāzes cenas sasniedza zemāko līmeni kopš 2021.gada novembra, jo siltais ziemas laiks samazināja apkures vajadzības.

Naftas cenas saruka par vairāk nekā 5% pēc bažām par pieprasījumu pasaules lielākajā naftas importētājvalstī Ķīnā, kur krasi pieaug Covid-19 infekcijas gadījumu skaits.

Analītiķi arī norādīja uz silto ziemu Eiropā un ASV dolāra vērtības palielināšanos, kas padara jēlnaftu dārgāku citu valūtu turētājiem.

Dabasgāzes vairumtirdzniecības cenas Eiropā kritās līdz zemākajam līmenim kopš 2021.gada novembra, jo siltais ziemas laiks samazināja pieprasījumu. Dabasgāzes cena zaudēja visu pieaugumu, kas bija radies pērn saistibā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Dabasgāzes cena nākotnes līgumos Nīderlandes biržā “Title Transfer Facility” (TTF) dienas pirmajā pusē bija nedaudz zem 70 eiro par megavatstundu, bet pievakarē tā noslīdēja zem 65 eiro atzīmes.

Neilgi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā februāra beigās dabasgāzes cena bija aptuveni 88 eiro par megavatstundu. Savukārt augustā, kad Krievija būtiski samazināja gāzes piegādes Eiropai, cena pārsniedza 340 eiro par megavatsundu, bet 1.decembrī tā bija noslīdējusi līdz 140 eiro.

Akciju cenas Eiropas biržās turpināja iepriekšējās dienas kāpumu, ko sekmēja Francijas un Vācijas valdības obligāciju ienesīguma samazināšanās, gāzes cenu krišanās un dati par inflācijas samazināšanos Francijā un Vācijā.

Zelta cenas sasniedza augstāko līmeni kopš jūnija – 1865,12 ASV dolārus par unci, tirgu dalībniekiem izvēloties zeltu tradicionāli drošu ieguldījumu veikšanai.

ASV biržu indekss “Dow Jones Industrial Average” trešdien pieauga par 0,4% līdz 33 269,77 punktiem, indekss “Standard & Poor’s 500” kāpa par 0,8% līdz 3852,97 punktiem, bet indekss “Nasdaq Composite” palielinājās par 0,7% līdz 10 458,76 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,4% līdz 7585,19 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 2,2% līdz 14 490,78 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 2,3% līdz 6776,43 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 5,3% līdz 72,84 ASV dolāriem par barelu. “Brent” markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 5,2% līdz 77,84 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,0554 līdz 1,0611 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,1969 līdz 1,2055 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 130,92 līdz 132,67 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 88,15 līdz 87,94 pensiem par eiro.