Ozoliņš: Latvijas patērētāji tika pasargāti no lieliem cenu lēcieniem







Atbalsti patērētājiem ir bijušas ievērojamas summas, gāzes rezerves ir iepirkstas, lai gādātu par drošību. Arī nākamgad pātērētājam ir paredzēts ļoti liels atbalsts. Šādu komentāru TV24 raidījumam “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sniedza enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš.

“Izskatās, ka latvijas patērētāji lielā mērā tika izolēti vai aizsargāti no tiem fantastiskajiem cenu lēcieniem. To izdarīja valdība ar subsīdijām, nevis ar cenu griestiem kā atsevišķi ministri ar to brauca uz Eiropas Komisiju vai Ministru padomēm,” skaidro Ozoliņš.

Viņš turpina: “Tas kopumā nav slikti, tikai ir jautājums, cik kopumā ilgi ekonomika var to turēt. Summa nākamajam gadam ir solīda 600 miljoni paredzēti patērētāju atbalstam.”