Tulpes.
Laikapstākļus nosaka pazemināta spiediena apgabals.

6:32, 15. maijs 2026
Piektdien vietām Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Lietus iespējams arī Krievijas pierobežā. Saule mīsies ar mākoņiem, mākoņaināka diena būs valsts austrumos.

Vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +12..+15 grādiem Krievijas pierobežā un Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz +18..+22 grādiem pārējā Latvijā.

Rīgā saglabāsies sauss laiks un sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi. Pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš, kas pāries austrumu vējā. Gaiss sasils līdz +21 grādam, vēsāks būs pie jūras, kur iegriezīsies ziemeļu vējš.

Laikapstākļus nosaka pazemināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī 1004-1008 hektopaskāli.

Vietām valsts rietumu un centrālajā daļā – galvenokārt Zemgalē un Pierīgā – saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Gaisa temperatūra saullēktā no +2 līdz +9 grādiem

Piektdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no +1,7..+2,5 grādiem Zosēnos, Madonā un Daugavpils novērojumu stacijā līdz +9,2..+9,6 grādiem Vidzemes piekrastē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Līdz +2 grādiem gaiss saullēktā atdzisa arī Liepājas un Ventspils lidostā.

Mākoņu maz, valsts austrumos to ir vairāk. Bez nokrišņiem. Vietām migla.

Pūš lēns vējš, galvenokārt austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.

Rīgā saulains rīts, pūš lēns dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra plkst. 5 bija +6 grādi lidostā un +9 grādi pilsētas centrā.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +12,2 grādiem Ventspilī līdz +17,6 grādiem Daugavpilī.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14. maijā bija +30 grādi Spānijā un Krievijā, kā arī +33 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -14 grādi Alpu kalnos.

