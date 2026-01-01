Daudzdzīvokļu māju siltināšana un renovācija ar ALTUM un ES forndu atbalstu. ALTUM izveidojis TOP 10 energoefektīvāko ēku sarakstu Latvijā.
No šodienas Alūksnes novadā būtiski paaugstināta pašvaldības dzīvokļu īres maksa, liecina domes lēmums.

Alūksnes novada pašvaldība, izvērtējot pašvaldības dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli un tirgus cenu līmeni, noteica vienotu īres maksu – 4 eiro/kvadrātmetrā (m2) neatkarīgi no dzīvojamo telpu labiekārtojuma līmeņa.

Jaunie saistošie noteikumi noteiks pašvaldībai piederošo vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu un tās noteikšanas kārtību, dzīvojamo telpu klasifikāciju un īres maksas atlaižu piemērošanas kārtību.

Līdz šim īres maksas apmēru aprēķināja, katras konkrētās dzīvojamās telpas fiskālo kadastrālo vērtību dalot ar desmit gadiem. Līdz ar to nebija vienas konkrētas summas, bet īres maksa bija atkarīga no katras dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības un tās lieluma. Piemēram, par labiekārtotu dzīvokli pilsētā īres maksa bija aptuveni 0,70 eiro par kvadrātmetru (eiro/m2), par tādu pašu dzīvokli pagasta teritorijā īres maksa bija 0,25 eiro/m2. Par dzīvokli bez ērtībām pilsētā īres maksa bija 0,34 eiro/m2, bet pagasta teritorijā par tādu pašu dzīvokli – 0,11 eiro/m2.

Īres maksu aprēķina Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieks – SIA “Alūksnes nami”.

No šī gada dzīvojamo telpu īres maksas apmēra koriģēšanā piemēros divus koeficientus – korekcijas un labiekārtojuma. Atbilstoši dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenim un atrašanās vietai īres maksas aprēķinam piemēros korekcijas koeficientus. Savukārt dzīvojamās telpas labiekārtojuma koeficienta noteikšanai dzīvojamās telpas tiks kvalificētas līmeņos – labiekārtota, daļēji labiekārtota un dzīvojamā telpa bez ērtībām.

Īrniekam papildu īres maksai jāveic ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu maksājumi, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa, komunālo pakalpojumu un citi maksājumi, kas attiecas uz konkrēto situāciju.

Saistošajos noteikumos iekļauti noteikti gadījumi, kad īres maksai būs iespējams piemērot atlaidi – par 50%, ja īrniekam ir I vai II grupas invaliditāte, Goda ģimenes statuss, ja īrnieks ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma līdz 24 gadu vecumam iegūst izglītību, kā arī ja īrnieks izteicis vēlmi atsavināt izīrēto dzīvojamo telpu un veicis nodrošinājuma maksu. Par 30% īres maksu varēs samazināt, ja īrnieks noslēdzis terminētu īres līgumu kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pēc 2001. gada 31. decembra, izņemot, ja dzīvoklis izīrēts kā sociālais dzīvoklis vai speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.

Kā vēstīts, īres maksa pašvaldības dzīvokļos nav pārskatīta kopš 2018. gada. Tā kā ekonomiskā situācija, ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu tarifi un nekustamā īpašuma tirgus ir būtiski mainījies, pašvaldība pārskata īres maksas apmēru, lai tas atbilstu faktisko izdevumu līmenim, veicinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un apsaimniekošanas kvalitāti, kā arī lai nepieļautu tirgus kropļošanu, ko rada nesamērīgi zema īres maksa salīdzinājumā ar privāto sektoru.

Pašvaldība skaidro, ka, pārskatot īres maksu pašvaldības dzīvokļos, veidosies vairāki ieguvumi, proti, palielināsies pašvaldības budžeta ieņēmumi, tādējādi ļaujot efektīvāk plānot finanšu resursus. Prognozētā iekasētā īres maksa ļaus nodrošināt esošā dzīvojamā fonda regulāru remontu un uzturēšanu, saglabājot to labā tehniskā stāvoklī.

Esošais pašvaldības dzīvojamo mājokļu fonds ir sadrumstalots un izvietots visā novada teritorijā. Papildu finanšu līdzekļi ļaus plānot un īstenot jauna, koncentrēta un energoefektīva dzīvojamā fonda izbūvi, nodrošinot efektīvāku resursu izmantošanu, uzlabojot mājokļu pieejamību un dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, uzsver pašvaldība.

