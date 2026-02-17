Ziema “sit” pa nerviem: granulas izķer kā karstus pīrādziņus, bet ministrs aicina saglabāt mieru – pietiks visiem 0
Latvijā kā ierasts ziema daudziem pienāk negaidīti, un šogad aukstums pārsteidzis iedzīvotājus, izraisot strauju kurināmo granulu izpirkšanu veikalos. To TV24 raidījumā “Dienas personība” komentēja klimata un enerģētikas ministrs (ZZS) Kaspars Melnis.
Melnis norāda, ka sabiedrība pārāk ātri pieradusi pie siltām ziemām, tādēļ šāda situācija daudziem nākusi kā pārsteigums.
Ministrs aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neiekrist krāpnieku nagos, kuri piedāvā granulas par it kā izdevīgām cenām. Viņš uzsver, ka granulas ir un būs. “Aicinājums neiepirkt lielus apjomus – pēc laika tās kļūs lētākas, jo šobrīd cena ir augsta,” piebilst Melnis.
Plašāk skaties video.