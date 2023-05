Publicitātes foto

Aptaujā noskaidrots, cik daudz autovadītāju pie stūres runā pa telefonu







Vairāk nekā trešdaļa jeb 37% autovadītāju, braucot pie stūres, mēdz runāt pa telefonu, nelietojot brīvroku sistēmu, liecina “Carlsberg 0.0” sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un pētījumu centru “Norstat” veiktās aptaujas rezultāti.

Savukārt 34% autovadītāju pie stūres dzer kafiju, 24% – ēd, bet vēl 9% raksta ziņas telefonā. Turklāt 2% autovadītāju mēdz lasīt ziņas vai pētīt sociālo tīklu saturu, bet 42% norādījuši, ka pie stūres nemēdz darīt blakus lietas.

Salīdzinot ar 2022.gadu, ir nedaudz pieaudzis to autovadītāju skaits, kuri braucot mēdz runāt pa telefonu (35% pērn), kā arī to, kuri braukšanas laikā raksta ziņas (7% pērn). Līdzīgi kā pērn, arī šogad pētījums apliecina, ka ar blakus lietām pie stūres vairāk nodarbojas vīrieši, piemēram, ēst pie stūres mēdz 28% vīriešu un tikai 18% sievietes, kafiju pie stūres dzer 38% vīriešu un 19% sievietes. Arī ziņas braukšanas laikā vīrieši (4%) lasa biežāk nekā sievietes (1%).

Aptaujas dati dažādās vecuma grupās liecina, ka ar dažādām blakus lietām pie stūres visretāk nodarbojas autovadītāji vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem, bet visbiežāk – autovadītāji no 18 līdz 29 gadiem. Piemēram, vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem ziņas telefonā braukšanas laikā raksta 16% autovadītāju, kamēr vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem tikai 4%, bet grupā no 60 līdz 74 gadiem tikai 1%. Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem 36% autovadītāju atzīst, ka braukšanas laikā mēdz ēst, kamēr grupa no 50 līdz 59 gadiem tā dara tikai 4%, bet starp autovadītājiem, kuri vecāki par 60 gadiem, šāds paradums ir tikai 1%.

Pētījumā, kas veikts 2023.gada janvārī piedalījās 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptaujas ietvaros respondenti varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus.