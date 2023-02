Atsevišķiem zemniekiem piena iepirkuma cena samazināta uzreiz par 10 centiem/kg, un šis esot nebijis gadījums saimniekošanas vēsturē. Daļa zemnieku apsver iespēju pārtraukt piena ražošanu. Foto: Valdis Semjonovs

Piena iepircēji strauji samazinājuši samaksu par zemnieku pārstrādei nodoto pienu. Savukārt sašutušie zemnieki, neapmierināti ar importa produkcijas pārsvaru veikalu plauktos, aicina boikotēt tirdzniecības tīklus un bloķēt to noliktavas.

“Kopš te saimniekoju, nekad tā nav bijis, ka piena iepirkuma cenu samazina uzreiz par 10 eirocentiem,” sarunā ar “Latvijas Avīzi” stāsta z/s “Kalndunduri” saimnieks Viesturs Liepiņš. Viņa ganāmpulkā ir ap 100 slaucamo govju, un saražoto pienu viņš nodod vietējā tirgū. Pērn vasarā pāris mēnešus piena iepirkuma cena bija 0,51 eiro/kg, rudenī tā saruka līdz 0,40 eiro/kg, bet tagad tā sarukusi vēl par 10 eirocentiem. “Tā ir atklāta ņirgāšanās. Ar pašreizējām lopbarības cenām piena pašizmaksa ir 0,37–0,38 eiro/kg. Iepirkuma cena ir krietni zem pašizmaksas robežas. Varbūt vispār jālikvidē šis bizness, lai nevienam vairs netraucējam. Lai valsts tad meklē naudu un maksā mums kompensācijas, līdzīgi kā tas bija cukura nozarē,” klāsta sašutušais zemnieks. “Mums saka, ka vajadzēja uzkrāt nebaltām dienām, bet gribu jautāt – vai tad zemniekam nav jāiegulda attīstībā? Vai pārstrāde un veikali kādreiz strādā zem pašizmaksas?” Par iespējamo saimniecību likvidēšanu sākuši runāt arī citi zemnieki.

Apsver boikotu

Lauksaimnieki ir neapmierināti arī ar tirgotāju rīcību krīzes situācijā. Lielveikalu noliktavu bloķēšana ir tikai viens no iespējamiem zemnieku protesta veidiem, tā “Latvijas Avīzei” otrdien sacīja Zemnieku saeimas valdes loceklis Mārtiņš Trons. “Ļoti nepatīkami, ka vietējās produkcijas īpatsvars veikalu plauktos sarūk un tā vietā aizvien vairāk ienāk imports. Ja litrs piena veikalā maksā ap 1,30 eiro, bet zemnieks no tā saņem tikai 24 līdz 30 centus – tas ir netaisnīgi. Jau pagājusi nedēļa, kopš piena iepirkuma cenas būtiski saruka, bet veikalu plauktos piena un piena produktu cenas praktiski nav mainījušās,” situāciju raksturo Mārtiņš Trons. Piena iepirkuma cenas pēdējo mēnešu laikā esot samazinājušās par aptuveni 40%. Mazajiem zemniekiem, kas piegādā pienu nelielos apjomos, cenas kritums esot vēl lielāks. Lauksaimnieks Gatis Krūmiņš sociālajā vietnē “Twitter” jau paziņojis, ka “ar šādām cenām es būšu spiests govis sākt izkaut jau aprīlī”. Jēkabpils piena kombināta piena iepirkuma cena no 1. februāra svārstās no 0,24 līdz 0,28 eiro/kg atkarībā no nodotā piena apjoma. Mārtiņš Trons zina teikt, ka krīzes situācijai iemesli meklējami globālajā tirgū, kur mainījies pieprasījums. Tas nozīmē, ka veidojas industriālo piena produktu pārprodukcija un piena pārstrādes rūpnīcām tik daudz pienu vairs nevajag, tādēļ arī piena iepirkuma cenas tiek samazinātas. Arī Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks saka, ka globālā pieprasījuma dēļ noliktavās veidojas industriālo produktu uzkrājumi, ko nevarot laist tirgū par pašizmaksu, jo šie produkti ir saražoti laikā, kad ražošanas resursi bija dārgi. Šobrīd mazumtirgotāji uzstājot uz piena produktu cenu samazināšanu, bet Šolks saka – “būtu tikai korekti, ja daļu no izmaksām segtu arī paši mazumtirgotāji”. Tikmēr Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis vedina domāt par piena pārstrādes efektivitāti. “Mēs pircējiem sagādāsim lētu produktu, bet vai Latvijā ražotie produkti būs lētāki par Polijas un Lietuvas produktiem,” sacīja Krūzītis. Viņš arī piebilda, ka pašlaik neredz pārstrādes uzņēmumu vēlmi palīdzēt zemniekiem.

Meklēs risinājumu

Lai meklētu risinājumus, piektdien plānota Zemnieku saeimas paplašinātā valdes sēde, kurā tikšot izlemta turpmākā rīcība. Sanāksmē aicināts piedalīties arī zemkopības ministrs Didzis Šmits, kurš uzdevis izstrādāt informatīvo ziņojumu par situāciju nozarē. Ziņojumam jābūt gatavam nākamās nedēļas sākumā. Vispirms jāapzina situācija, kādi atbalsta veidi nozarei līdz šim sniegti, un jāsaprot, kā rīkoties tālāk, “Latvijas Avīzei” sacīja zemkopības ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Kristīne Liepa.

Tikmēr lielveikalu tīkls “Maxima” vakar paziņoja par cenu samazinājumu aptuveni 200 ikdienā lietojamiem piena produktiem. Kā vēsta “Maxima Latvija” pārstāve Laura Bagātā, cenas tiks samazinātas tieši Latvijā ražotiem piena produktiem – pienam, krējumam, biezpienam, sviestam, kefīram, sieram un jogurtiem. Noteiktiem piena produktiem cena vidēji samazināsies par 34%.

Jāpiebilst, ka piena iepirkuma cenas sarukušas arī Lietuvā, kur vietējie zemnieki, būdami nemierā ar šādu pavērsienu, sarīkojuši protesta akciju lielāko piena pārstrādes uzņēmumu un administrācijas ēku priekšā, izvietojot zaļus krustus. Organizatori aicina lauksaimniekus pievienoties protesta akcijai, uzstājot, ka piena iepirkuma cena Lietuvā ir zemākā Eiropas Savienībā, tādēļ jāpieprasa “godīga pārtikas ķēdes pievienotās vērtības sadale” un “godīgas pārtikas cenas patērētājiem”, vēsta masu mediji.