“Latvenergo” plāno izlaist eiroobligācijas viena miljarda eiro apmērā 0
AS “Latvenergo” valde 30. oktobrī apstiprinājusi viena miljarda vidējā termiņa eiroobligāciju programmas pamatprospektu, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai “Nasdaq Riga”.
Šajā pašā datumā Luksemburgas kompetentā iestāde “Commission de Surveillance du Secteur Financier” ir apstiprinājusi pamatprospektu kā atbilstošu Eiropas Savienības (ES) Regulā noteiktajiem pilnīguma, saprotamības un konsekvences standartiem.
Obligācijas tiks emitētas sērijās, un katra sērija var tikt emitēta laidienos. Konkrētie katra laidiena noteikumi tiks noteikti piemērojamajos galīgajos noteikumos, kurus “Latvenergo” apstiprinās atsevišķi.
“Latvenergo” ir pilnvarojusi “BNP Paribas” un “J.P. Morgan” kā programmas organizētājus un izplatītājus, kā arī “Skandinaviska Enskilda Banken AB” un “Luminor Bank”, ko Lietuvā pārstāv “Luminor Bank”Lietuvas filiāle, kā izplatītājus.
“Latvenergo” informācija liecina, ka no obligācijām iegūtos līdzekļus ir paredzēts izmantot elektroenerģijas ražošanai, izmantojot saules fotoelementu tehnoloģiju, vēja enerģiju un hidroenerģiju, elektroenerģijas sadalei un uzglabāšanai, kā arī infrastruktūras izbūvei autotransportam un sabiedriskajam transportam ar zemām oglekļa dioksīda emisijām.
Papildus “Latvenergo” ir sagatavojusi programmas faktu lapu, kurā detalizēti aprakstīti ieņēmumu izmantošanas principi un atbilstības kritēriji gan Zaļajām obligācijām, gan Eiropas zaļajām obligācijām. Emitents ir saņēmis no “Sustainable Fitch” pirmsemisijas pārbaudes atzinumu, kas apstiprina, ka attiecībā uz Zaļajām obligācijām šādas Zaļās obligācijas atbilst Starptautiskās kapitāla tirgus asociācijas Zaļo obligāciju principiem (ZOP) un attiecībā uz Eiropas zaļajām obligācijām šādas Eiropas zaļās obligācijas ir atbilstošas ES Regulai par Eiropas zaļajām obligācijām, ZOP un Regulai par ES taksonomiju.
Jau ziņots, “Latvenergo” koncerna apgrozījums pagājušajā gadā kopumā bija 1,704 miljardi eiro, un peļņa – 273,65 miljoni eiro. Māteskompānijas apgrozījums bija 1,057 miljardi eiro, bet peļņa – 265,575 miljoni eiro.
“Latvenergo” nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu. “Latvenergo” obligācijas kotē biržas “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.