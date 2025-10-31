Vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu: sabiedrība aicina prezidentu neparakstīt likumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas 0
Portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana ar lūgumu prezidentam neparakstīt likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Līdz šim savākti jau vairāk nekā 11 tūkstoši parakstu.
Iniciatīvas autore ir Linda Auziņa un iniciatīvā teikts…
Mēs vēlamies, lai Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izmantotu savas Satversmes 71. pantā noteiktās tiesības — neizsludinātu Saeimas pieņemto likumu par Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas un nodotu to otrreizējai caurlūkošanai Saeimai vai tautas nobalsošanai.
Tādējādi tiktu nodrošināts, ka šis jautājums, kas skar cilvēktiesības un valsts reputāciju, tiek izvērtēts rūpīgi, demokrātiski un ar cieņu pret sabiedrības vairākuma vērtībām.
Mēs aicinām prezidentu izmantot Satversmes 71. pantu, kas paredz viņa tiesības neizsludināt Saeimas pieņemtu likumu un nodot to otrreizējai caurlūkošanai vai tautas nobalsošanai.
Šī rīcība dotu iespēju sabiedrībai paust savu gribu, vienlaikus saglabājot uzticību valsts varai un starptautiskajām saistībām.
Sabiedrība iegūs drošības sajūtu, ka mūsu valsts joprojām aizstāv cilvēku tiesības un cieņu.
Prezidenta lēmums nostiprinās uzticību demokrātijai un parādīs, ka Latvijā vara pieder tautai — nevis bailēm un populismam.
Tas būs signāls Eiropai un pasaulei, ka Latvija ir valsts ar mugurkaulu, kas spēj stāvēt par savām vērtībām.