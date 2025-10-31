Krievija nebeidz pārsteigt: bērni spēlējas ar uzsprāgstošiem droniem 0
Šīs rotaļlietas parādīšanās apstiprina Krievijas sabiedrības tālāku militarizāciju. Krievijā sāktas tirgot specializētas rotaļlietas -agresorvalsts regulāri izmantoto uzbrukuma dronu “Shahed” modeļus, kas imitē uzlidojumus uz Ukrainas pilsētām. Komplektā iekļautas arī petardes, lai sadursmes brīdī radītu sprādziena un trokšņa efektu, informē ārzemju mediji.
Modeļu korpusi esot izgatavoti no viegla, izturīga materiāla, kas nodrošina tālu lidojumu. Ražotāja aprakstā minēts, ka priekšējā daļā ir paredzēts caurums pirotehniskā elementa uzstādīšanai (tas iekļauts komplektā). Pēc sadursmes ar šķērsli rotaļlieta rada “gaismas un skaņas efektu”, apgalvo pārdevēji.
Vietējais interneta veikals norāda, ka, lai iegādātos versiju ar petardēm, nepieciešama vecuma pārbaude, versija bez pirotehniskā elementa nopērkama bez tās. Šādu rotaļlietu parādīšanās apliecina, ka bērniem tiek normalizēta kara realitāte un dronu uzbrukumi kļūst par ikdienas normu.
Iepriekš Krievijas varas iestādes bija spiedušas skolas un tehnikuma mācību iestādes iegādāties Kalašņikova imitācijas, pistoļu modeļus ar mācību munīciju un rokas granātu modeļus, kas arī tie tika izmantoti kā mācību līdzekļi.