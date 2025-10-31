Valsts policija nepamatoti soda influenceri, paziņojot par sodu ar pasta starpniecību, bet par soda atcelšanu ziņo publiski. Kā Latvijā strādā sodu paziņošanas sistēma? 0
Sanija Bērziņa

FOTO: LA.LV/ Valsts policija
Sanija Bērziņa
17:42, 31. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Nesen vēstījām par influenceri Kristapu Biču (īstajā vārdā Kristaps Bičkausks) – viņam Valsts policija uzlika sodu par it kā propagandas video. Pēc tam, kad viņš par absurdo gadījumu pavēstīja savam sekotāju lokam, Valsts policijas rīcība pārsteidza daļu sabiedrības.

Krievija plāno uzbrukumu 9 Eiropas pilsētām. Spiega atklātajos dokumentos minēts aptuvens laiks
Kokteilis
Auns ir dēmons, bet Vērsis – zombijs. Uzzini, kādu briesmoni slēpj tava horoskopa zīme
“Nekaunīgi izmanto bēgļa statusu…” Cilvēki sašutuši par ukraiņu uzvedību Latvijā 48
Lasīt citas ziņas

Toreiz Kristaps atklāja, ka sodu saņēmis uz adresi, no kuras nesen bija izvācies. Īsā laika sprīža dēļ viņš nebija pārreģistrējis savu deklarēto adresi, kā rezultātā par piemēroto sodu viņam nebija ne jausmas līdz brīdim, kad no konta tika noņemta attiecīgā naudas summa.

Valsts policija pēc atkārtotas lietas izskatīšanas influencerim piemēroto sodu atcēla. Lai arī sods tika sūtīts uz deklarēto adresi, par tā atcelšanu Valsts policija izvēlējās paziņot publiski.

Šī situācija liek aizdomāties, kādā veidā policija paziņo par sodiem un to atcelšanu

Situāciju skaidro Sabiedrisko attiecību nodaļas Vadītāja vietniece Ilze Jurēvica.

Valsts policija saziņai ar iedzīvotājiem izmanto oficiālos saziņas veidus, tostarp, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona primāri sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot elektronisko adresi.

Bez tam, Paziņošanas likumā noteikti oficiālie dokumenta paziņošanas veidi, kas ir:

-uz vietas iestādē vai piegādājot ar tās norīkota darbinieka vai ziņneša starpniecību;
-izmantojot pasta pakalpojumus;
-izmantojot elektroniskos sakarus;
-publiski.

Savstarpējā saziņā Iestāde pēc iespējas ņem vērā adresāta norādīto dokumenta paziņošanas veidu, taču, ja tāds nav noteikts, Iestāde pati izvēlas tādu veidu, kas nodrošinātu atbilstošu dokumenta paziņošanu adresātam. Un adresātam ir pienākums pieņemt iestādes paziņoto dokumentu.

Gadījumā, ja persona nav vērsusies Valsts policijā un Valsts policijas rīcībā nav personas elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese), iestāde noskaidro personas deklarētās dzīves vietas adresi un, izmantojot pasta pakalpojumus, sazinās ar personu, nosūtot vēstuli/ lēmumu u.tml. uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

Lai arī privātpersonām likums nenosaka obligātu e-adreses izmantošanu, par tās lietotāju var kļūt brīvprātīgi (skat.https://lvportals.lv/skaidrojumi/347329-no-nakama-gada-e-adrese-juridiskajam-personam-bus-obligata-2022). Jo īpaši ērti tā ir izmantojama, ja personas ikdienā sniedz priekšroku saziņai elektroniskos resursos, kas ir arī ērts veids raitai informācijas apmaiņai ar Iestādēm, kā arī paver iespēju ātrāk risināt dažādus jautājumus. Savukārt, ja persona labprātāk oficiālu informāciju vēlas saņemt uz deklarēto dzīves vietu, tad viņas pašas interesēs ir pārliecināties, ka attiecīgie dati ir aktuāli un viņu varēs sasniegt.

Vēršam uzmanību, ka Valsts policija neatceļ sodu ar publiskiem paziņojumiem internetā, bet gan tas tiek darīts atbilstoši likumā noteiktā kārtībā, attiecīgi par to arī informējot iesaistīto personu kādā no oficiāliem sazināšanās veidiem.

Savukārt par Valsts policijas komunikāciju sociālo mediju vietnēs, vēršam uzmanību, ka Iestāde ir atvērta komunikācijai ar sabiedrību arī interneta resursos, kur iedzīvotājiem sniedz aktuālo informāciju ne tikai par Valsts policijas paveikto sabiedriskās kārtības un drošības jomā, bet iespēju robežās arī skaidro dažādus iedzīvotāju interesējošus jautājumus.

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
