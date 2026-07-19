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Arī citiem “Facebook” nedarbojas? Lietotāji no visas pasaules ziņo par problēmām 0

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Sociālo mediju lietotāji visā pasaulē nevar piekļūt saviem “Facebook” kontiem, ziņo vairāki ārvalstu mediji. Spriežot pēc lietotņu darbības traucējumu izsekošanas vietnes “Downdetector” datiem, galvenās reģistrētās problēmas ir saistītas ar trīs jomām.

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50% gadījumu tā ir piekļuve tīmekļa vietnei, 20% – pieteikšanās problēmas un 20% – traucējumi ziņu plūsmā (feed) un laika joslā (timeline).

Uzņēmumam “Meta” piederošo platformu “Facebook” izmanto lietotāji visā pasaulē, tāpēc jebkuri traucējumi tiek pamanīti ļoti ātri.

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LA.LV novēroja, ka “Facebook” mobilā versija darbojas, bet, mēģinot pieslēgties platformai no datora, parādās uzraksts, kurā teikts, ka pašlaik pieslēgties nav iespējams, taču uzņēmums to centīsies atrisināt pēc iespējas ātrāk.

Pašlaik no uzņēmuma “Meta” nav saņemti oficiāli komentāri par “Facebook” darbības traucējumiem.

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