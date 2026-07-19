Valkas novadā nākas glābt četrus laivotājus, kas apmaldījušies upē 0
Sestdien vēlu vakarā Valkas novada Zvārtavas pagastā izglābti četri cilvēki, kuri, braucot ar laivu pa upi, bija apmaldījušies un nespēja nokļūt krastā, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Izsaukums saņemts ap plkst. 22.30. Cilvēki tika atrasti, nogādāti krastā un nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Glābšanas darbi noslēdzās ap plkst. 1.30 naktī.
Glābēji sestdien vairākās reizes steidzās palīgā cilvēkiem uz ūdens. Tukuma novada Engures pagastā no jūras izglābts cilvēks, kurš ar veikborda dēli bija nokļuvis pārāk tālu no krasta un paša spēkiem vairs nespēja atgriezties. Glābšanas darbos piedalījās arī Engures brīvprātīgie ugunsdzēsēji.
Ādažu novadā stiprā vēja dēļ ezerā tālu no krasta bija iepūsta laiva ar diviem cilvēkiem, kurus ugunsdzēsēji nogādāja krastā.