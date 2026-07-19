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Trīs naftas bāzes Krievijā liesmās, ieviests ārkārtas stāvoklis – gaisā ceļas dūmu stabi 0

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LA.LV
10:36, 19. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Naktī uz svētdienu Ukrainas spēki uzbrukuši uzreiz trīs naftas bāzēm Krievijā, Stavropoles novadā. Reģionā ieviests ārkārtas stāvoklis.

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Stavropoles varasiestādes ziņoja par trīs ugunsgrēku vietām divās rūpnieciskajās zonās pilsētas tuvumā, neiedziļinoties detaļās. Tomēr vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos sūdzējušies tieši par naftas bāzu bojājumiem, melniem dūmiem un ļoti nepatīkamu smaku, ziņo Dialog.ua.

Novada gubernators Vladimirs Vladimirovs paziņoja , ka ugunsgrēku dēļ rūpnieciskajos objektos detonē ugunsnedroši materiāli — skaņa ir dzirdama Stavropolē.

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Novada vadītājs arī rakstīja par blakus incidenta vietai dzīvojošo cilvēku evakuāciju. Drīz pēc tam gubernators paziņoja par vietējā mēroga ārkārtas stāvokļa ieviešanu.

Krievi raida raķetes uz Kijivu

Tikmēr aģentūra LETA ziņo, ka naktī uz svētdienu krievi uz Ukrainu raidījuši 41 raķeti un 125 lidrobotus, ziņoja Ukrainas Gaisa spēki.

Konstatēti 23 raķešu un desmit trieciendronu trāpījumi. Galvenais uzbrukuma virziens bija Kijiva.

Krievija raidīja pret Ukrainu desmit pretkuģu raķetes “Cirkon”, 25 ballistiskās raķetes “Iskander-M”, trīs raķetes “Oniks”, trīs vadāmās aviācijas raķetes “H-59/69” un raķeti no kompleksa “S-400”, kā arī 125 dažāda tipa bezpilota lidaparātus.

Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi 18 raķetes un 108 dronus.

Krievijas triecienu rezultātā Kijivā nogalināts viens cilvēks un astoņi ievainoti. Galvaspilsētā vismaz piecās vietās izcēlušies ugunsgrēki.

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