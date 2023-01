Francijas pārtikas uzņēmums “Bonduelle”, kurš joprojām turpina darbību Krievijā, noliedz sociālajos tīklos izplatīto informāciju, ka kompānija palīdzējusi ar pārtikas produktiem Krievijas armijas karavīriem.

Nedēļas nogalē sociālajos tīklos parādījās attēli ar “Bonduelle” pārtikas produktu kastēm, kuras it kā nogādātas okupantu armijas karavīriem.

Francijas pārtikas uzņēmumam “Bonduelle” ir sava ražotne Krievijā. Tiek pieļauts, ka palīdzības paku sagādāšana Krievijas karavīriem bijusi vietējā vadības līmeņa iniciatīva par kuru kompānijas vadība nav bijusi informēta.

This is Ekaterina Eliseeva, CEO of Bonduelle – Eurasia, the person who decided to send gifts to Russian invaders and wished them to “Come back victorious!” 😡🤮 pic.twitter.com/VUovIRRhF2

Parādoties ziņai, ka zaļo zirnīšu ražotāji turpina darbu Krievijā un, iespējams, palīdzējuši okupantu armijai, sociālo tīklu lietotāji bija sašutuši. Daži pat aicināja boikotēt “Bonduelle” produkciju.

Vienaldzīgs nepalika arī dziedātājs Lauris Reiniks.

Holy shit.😳 @Bonduelle_Group are you for real? Wishing speedy victory to Russian monsters?! Your green peas and other stuff should be taken off the shelves in Europe immediately! Feed them out to pigs! You already know how to do it. #bonduelleRussia https://t.co/LHnnlAv9mV

— Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) December 31, 2022