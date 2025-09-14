Vladimirs Putins un Donalds Tramps
Foto. Scanpix/AP Photo/Jae C. Hong

ASV izstrādā viltīgu plānu, kā piemērot “elles” sankcijas Krievijai, apejot Trampu 0

21:10, 14. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Tā kā ASV prezidents Donalds Tramps acīmredzami nevēlas sabojāt Putina noskaņojumu, proukrainiskais republikāņu spārns ņēmis lietas savās rokās.

Tā kā Donalds Tramps kavē sankciju noteikšanu Krievijai, proukrainiski noskaņotie republikāņi Kongresā izstrādājuši stratēģiju, lai atlikto “elles sankciju” likumprojektu virzītu bez viņa tiešas piekrišanas, vēsta Politico.

Sankciju likumprojekta autors senators Lindsijs Greiems piedāvā to piesaistīt nākamajam ASV valdības finansēšanas likumprojektam.

Fakts ir tāds, ka republikāņiem Kongresā nav pietiekami daudz balsu, lai viņi paši pieņemtu budžetu. Tāpēc ideja ir vienā paketē izvirzīt balsošanai gan republikāņiem vajadzīgo budžeta likumu, gan demokrātu atbalstīto sankciju paketi pret Krieviju.

Saskaņā ar “Politico” republikāņi, kuri atbalsta ASV neiejaukšanos Krievijas un Ukrainas karā, ļoti iespējams atbalstīs likumprojektu par sankcijām pret Krieviju, ja tas palīdzēs pieņemt budžeta likumprojektu.

Greiema iepriekš ierosinātais likumprojekts paredz stingrus ierobežojumus Krievijas banku sektoram un naftas nozarei, tostarp sekundārās sankcijas pircējiem, kas iegādājas Krievijas naftu un gāzi. Tajā iekļauta 500 % muitas nodeva uz precēm no šādām valstīm. Likumprojekts ieguva plašu atbalstu gan republikāņu, gan demokrātu rindās, taču netika virzīts balsojumam, lai neizprovocētu Trampa dusmas.

Jūlijā Tramps paziņoja, ka pats ar dekrētu noteiks 100% muitas nodevu Ķīnas un Indijas precēm, jo Krievija atsakās no miera sarunām. Taču līdz šim viņš noteicis vien 25% papildu nodevu atsevišķām Indijas precēm, Krievijas naftas piegādes turpinās, bet Ķīna, Turcija un Ungārija palikušas bez jebkādiem sodiem.

Paralēli Greiems mēģina pārliecināt Eiropas Savienību piekrist Trampa prasībām par tirdzniecības tarifiem pret Ķīnu un Indiju, lai nodrošinātu jaunu ASV sankciju ieviešanu pret Krieviju.

