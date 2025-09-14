Karš Ukrainā 3 gadi

Kīts Kellogs nosaucis vienu valsti, kas varētu apturēt Krievijas karu pret Ukrainu kaut rīt 0

LA.LV
13:26, 14. septembris 2025
Viedokļi

ASV prezidenta speciālais pārstāvis Ukrainas un Krievijas jautājumos Kīts Kellogs uzsvēris, ka Krievija ir ļoti atkarīga no Ķīnas, un bez Pekinas atbalsta Maskava nespētu turpināt karu pret Ukrainu. “Ja Ķīna pārtrauktu sniegt palīdzību, karš beigtos jau rīt,” viņš sacījis, uzstājoties “YES” sanāksmē.

Reklāma
Reklāma
Hokings paredzējis, kāds būs cilvēces un Visuma gals. Tas būs agrāk, nekā lēsts iepriekš
Putins pieļāva milzīgu kļūdu: Ukrainas nodevējs prognozē Krievijai bēdīgas sekas pēc dronu “reida” Polijā
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
Lasīt citas ziņas

Medijs Dialog.ua ziņo, ka viņš norādīja, ka Krievija attiecībās ar Ķīnu faktiski ieņem “jaunākā partnera” lomu – Pekinai ir pārākums gan ekonomiskā, gan militārā ziņā.

Komentējot neseno Krievijas dronu “reidu” Polijas teritorijā, Kellogs pauda pārliecību, ka tā nebija nejaušība, bet gan Vladimira Putina apzināta provokācija, lai pārbaudītu Rietumu sabiedroto reakciju un noskaidrotu, cik tālu iespējams “pārbīdīt” robežas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Septembris – kalpot citiem, novembris – atklāt patiesību: tavas dvēseles misija pēc dzimšanas mēneša
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
ASV izstrādā viltīgu plānu, kā piemērot “elles” sankcijas Krievijai, apejot Trampu

Viņš salīdzināja pašreizējo situāciju ar pirmskara nomierināšanas politiku, brīdinot par jauna pasaules kara draudiem, ja netiks ņemti vērā vēstures mācību signāli.

Tāpat Kellogs pauda pārliecību, ka Ukraina karā netiks sakauta, jo valstij esot morāla priekšrocība un tā jau ievērojami novājinājusi Krievijas militāro spēku. Viņš arī izcēla Ukrainas sasniegumus dronu ražošanā, atzīmējot, ka šajā jomā tā apsteigusi pat ASV.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Situācija atgādina 1938. gadu,” par lielā kara draudiem Eiropā brīdina Kallasa
“Mēs to varētu atkārtot!” Z-propagandisti izpļāpājas un atklāj, kāpēc Kremlis lika ar droniem iebraukt Polijas teritorijā
Jānis Garisons: Tagad Krievijai ir skaidrs, ka NATO norīs arī nākošo krupi un tai rokas ir brīvas turpināt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.