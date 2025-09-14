Kīts Kellogs nosaucis vienu valsti, kas varētu apturēt Krievijas karu pret Ukrainu kaut rīt 0
ASV prezidenta speciālais pārstāvis Ukrainas un Krievijas jautājumos Kīts Kellogs uzsvēris, ka Krievija ir ļoti atkarīga no Ķīnas, un bez Pekinas atbalsta Maskava nespētu turpināt karu pret Ukrainu. “Ja Ķīna pārtrauktu sniegt palīdzību, karš beigtos jau rīt,” viņš sacījis, uzstājoties “YES” sanāksmē.
Medijs Dialog.ua ziņo, ka viņš norādīja, ka Krievija attiecībās ar Ķīnu faktiski ieņem “jaunākā partnera” lomu – Pekinai ir pārākums gan ekonomiskā, gan militārā ziņā.
Komentējot neseno Krievijas dronu “reidu” Polijas teritorijā, Kellogs pauda pārliecību, ka tā nebija nejaušība, bet gan Vladimira Putina apzināta provokācija, lai pārbaudītu Rietumu sabiedroto reakciju un noskaidrotu, cik tālu iespējams “pārbīdīt” robežas.
Viņš salīdzināja pašreizējo situāciju ar pirmskara nomierināšanas politiku, brīdinot par jauna pasaules kara draudiem, ja netiks ņemti vērā vēstures mācību signāli.
Tāpat Kellogs pauda pārliecību, ka Ukraina karā netiks sakauta, jo valstij esot morāla priekšrocība un tā jau ievērojami novājinājusi Krievijas militāro spēku. Viņš arī izcēla Ukrainas sasniegumus dronu ražošanā, atzīmējot, ka šajā jomā tā apsteigusi pat ASV.