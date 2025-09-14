Noslēpumains signāls no Krievijas: “Pastarās dienas radio” pārraidījis pasaulei šifrētu ziņojumu. Kam gatavojas Kremlis? 33
Krievijā atkal atdzīvojusies viena no pasaules noslēpumainākajām radiostacijām, ko dēvē par “Pastarās dienas radio”. 8. septembrī īsviļņu frekvencē, kas gadu desmitiem raidījusi vienmuļu dūkoņu, pēkšņi izskanēja divi jauni šifrēti ziņojumi. Tas uzreiz piesaistīja pētnieku uzmanību, jo tiek uzskatīts, ka pārraides varētu būt saistītas ar Krievijas kodolspēku vadības sistēmu, raksta “Daily Mail”.
Eksperti pieļauj, ka tās varētu būt koordinātas vai citas kodētas komandas.
Kā raksta izdevums, stacija, visticamāk, atrodas aptuveni 30 kilometrus no Maskavas un ir daļa no slepenas militārās sakaru sistēmas, kas paredzēta kara vai kodoltrieciena gadījumam.
Londonas Pilsētas universitātes radiotehnikas eksperts Deivids Staplss uzsver, ka stacija gandrīz noteikti tiek izmantota Krievijas valdības vajadzībām un “ne miermīlīgiem mērķiem”.
Pirmoreiz šī stacija pētnieku uzmanību piesaistīja 1982. gadā. Tolaik tā raidīja tikai pīkstienu sērijas, ko vēlāk nomainīja monotona dūkoņa, kas atkārtojas aptuveni 25 reizes minūtē.
Deviņdesmitajos gados dūkoņu laiku pa laikam pārtrauca balsis, kas nolasīja skaitļus un vārdus.
Interesanti, ka daži ziņojumi no šīs stacijas izskanējuši simboliskos brīžos.
Lai arī staciju novēro jau gadu desmitiem, tās patiesais uzdevums joprojām nav skaidrs. Zināms vien, ka signāla jauda ir ārkārtīgi liela un tā raidīšanai nepieciešami tūkstošiem megavatu.
Vai kādreiz izdosies atšifrēt noslēpumainos “Pastarās dienas radio” signālus – paliek neatbildēts jautājums.