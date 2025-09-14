Foto: Sputnik/Scanpix/LETA/MI/LA.lv kolāža

Noslēpumains signāls no Krievijas: “Pastarās dienas radio” pārraidījis pasaulei šifrētu ziņojumu. Kam gatavojas Kremlis? 33

LA.LV
10:01, 14. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijā atkal atdzīvojusies viena no pasaules noslēpumainākajām radiostacijām, ko dēvē par “Pastarās dienas radio”. 8. septembrī īsviļņu frekvencē, kas gadu desmitiem raidījusi vienmuļu dūkoņu, pēkšņi izskanēja divi jauni šifrēti ziņojumi. Tas uzreiz piesaistīja pētnieku uzmanību, jo tiek uzskatīts, ka pārraides varētu būt saistītas ar Krievijas kodolspēku vadības sistēmu, raksta “Daily Mail”.

Reklāma
Reklāma
Hokings paredzējis, kāds būs cilvēces un Visuma gals. Tas būs agrāk, nekā lēsts iepriekš
Putins pieļāva milzīgu kļūdu: Ukrainas nodevējs prognozē Krievijai bēdīgas sekas pēc dronu “reida” Polijā
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
Lasīt citas ziņas
Tajā dienā ierasto dūkoņu nomainīja neparasti signāli – ēterā izskanēja vārdi “NŽTI” un “viesnīca”, kā arī ciparu virkne: 38, 965, 78, 58, 88, 37.

Eksperti pieļauj, ka tās varētu būt koordinātas vai citas kodētas komandas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Septembris – kalpot citiem, novembris – atklāt patiesību: tavas dvēseles misija pēc dzimšanas mēneša
“Uz sēdvietām pasažieri bija salikuši somas…” Autobusa vadītāja reisā Valmiera-Rīga sniedz cilvēcības paraugstundu
ASV izstrādā viltīgu plānu, kā piemērot “elles” sankcijas Krievijai, apejot Trampu

Kā raksta izdevums, stacija, visticamāk, atrodas aptuveni 30 kilometrus no Maskavas un ir daļa no slepenas militārās sakaru sistēmas, kas paredzēta kara vai kodoltrieciena gadījumam.

Londonas Pilsētas universitātes radiotehnikas eksperts Deivids Staplss uzsver, ka stacija gandrīz noteikti tiek izmantota Krievijas valdības vajadzībām un “ne miermīlīgiem mērķiem”.

“Gandrīz droši to izmanto Krievijas valdība. Un, ja tā ir Krievijas valdība, tad tas nenotiek miermīlīgos nolūkos,” viņš uzsvēra.

Pirmoreiz šī stacija pētnieku uzmanību piesaistīja 1982. gadā. Tolaik tā raidīja tikai pīkstienu sērijas, ko vēlāk nomainīja monotona dūkoņa, kas atkārtojas aptuveni 25 reizes minūtē.

Deviņdesmitajos gados dūkoņu laiku pa laikam pārtrauca balsis, kas nolasīja skaitļus un vārdus.

Interesanti, ka daži ziņojumi no šīs stacijas izskanējuši simboliskos brīžos.

Piemēram, 19. maijā, ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina telefonsarunas laikā, stacija pārraidīja divus kodētus ziņojumus ar vārdiem “BLEFOPUF” un “BOLTANKA”.

Lai arī staciju novēro jau gadu desmitiem, tās patiesais uzdevums joprojām nav skaidrs. Zināms vien, ka signāla jauda ir ārkārtīgi liela un tā raidīšanai nepieciešami tūkstošiem megavatu.

Vai kādreiz izdosies atšifrēt noslēpumainos “Pastarās dienas radio” signālus – paliek neatbildēts jautājums.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas ir spiegs kabatā!” Kremlis uzsācis vēl vienu cīņu par pilnīgu kontroli – mērķis ir paši krievi
TV24
“Ja Hitlers būtu krievs, viņu arī svēto kārtā ieceltu!” Slaidiņš skaidro, kāpēc Krieviju ar veselo saprātu nesaprast
“Tā, bez šaubām, ir pilnībā apzināta stratēģija!” Podoļaks skaidro, kāpēc Krievija “paspēlējās” tieši Polijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.