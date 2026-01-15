ASV neapstājas – aizturēts vēl viens tankkuģis 0
ASV pastiprina kontroli pār Venecuēlas naftas plūsmām, pēdējo nedēļu laikā pārtverot sesto tās kuģi. Karību jūrā aizturēts vēl viens tankkuģis, kas saistīts ar Venecuēlas naftas piegādēm.
Saskaņā ar “Reuters” sniegto informāciju, attiecīgais tankkuģis ir “Veronica”. Aizturēšana notikusi rītausmā un noritējusi bez starpgadījumiem.
Oficiālajā paziņojumā uzsvērts, ka kuģis pārkāpis karantīnas noteikumus kuģiem, uz kuriem attiecas ASV prezidenta Donalda Trampa noteiktās sankcijas, un darbojās Karību jūrā, apejot noteiktos ierobežojumus.
Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.
In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3
— U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026
Tankkuģu konfiskācijas ir daļa no Trampa administrācijas kampaņas, kuras mērķis ir gāzt Venecuēlas diktatoru Nikolasu Maduro.
Kopš tā laika Baltais nams vairākkārt ir paziņojis, ka ASV plāno uz nenoteiktu laiku kontrolēt Venecuēlas naftas resursus, atsaucoties uz nepieciešamību atjaunot Venecuēlas degradēto naftas rūpniecību un nodrošināt izejvielu likumīgu un pārredzamu eksportu.
“Veronica” ir sestais tankkuģis, ko ASV pēdējo nedēļu laikā pārtvērusi par Venecuēlas naftas pārvadāšanu. Visi iepriekš pārtvertie kuģi bija vai nu tiešo ASV sankciju pakļautībā, vai arī piederēja tā sauktajai ēnu flotei — neregulētiem tankkuģiem, kas slēpj savas naftas izcelsmi.
Tankkuģa “Veronica” aizturēšana notika Donalda Trampa un Venecuēlas opozīcijas līderes Marijas Korinas Mačado pirmās personīgās tikšanās priekšvakarā kopš Maduro gāšanas.
Iepriekš Amerikas prezidents Mačado nosauca par “brīvības cīnītāju”, taču noraidīja iespēju, ka viņa tiktu iecelta par Venecuēlas vadītāju, apgalvojot, ka viņai nav pietiekama atbalsta valstī.