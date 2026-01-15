Kārtējais cerības solījums vai reāls progress? ASV vēstnieks NATO par Ukrainu un Krieviju: “Atlicis noslēgt darījumu” 0
Ukraina un Krievija tagad ir tuvāk miera līgumam nekā jebkad agrāk, uzstājoties Ronalda Reigana prezidenta fonda pasākumā Kalifornijā, sacīja ASV pārstāvis NATO Metjū Vitakers, ziņo ārvalstu mediji.
“Es domāju, ka tagad esam tik tuvu kā jebkad agrāk. Atlicis tikai būtībā noslēgt darījumu,” viņš teica.
Vitakers uzsvēra, ka galīgie lēmumi, kuriem vajadzētu izbeigt karu, var izrādīties vissarežģītākie. Tomēr, pēc viņa teiktā, jau pastāv reāls piedāvājums, un miera sarunas ir sasniegušas izšķirošu posmu.
“Futbolā (amerikāņu futbolā) pēdējais jards sarkanajā zonā ir visgrūtākais. Domāju, ka tā pati doma attiecas arī uz šo visu. Pēdējais jards būs grūts, bet man ir laba sajūta,” apliecināja Vitakers.
Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka karš varētu beigties 2026. gada pirmajā pusē. Pēc viņa teiktā, sarunas ir sasniegušas jaunu pagrieziena punktu.
Zelenskis norādīja, ka Eiropas Savienībai ir būtiska loma miera procesā. Viņš piebilda, ka sankcijas pret Krieviju, atbalsts Ukrainai un tās aizsardzības spēju stiprināšana veicina spēju pretoties ienaidniekam.
Tikmēr Krievijas diktators Vladimirs Putins ir paziņojis, ka Ukrainas kara atrisinājums ir jāpanāk pēc iespējas ātrāk. Taču viņš piebilda, ka Maskava “turpinās konsekventi sasniegt savus mērķus”, vēsta Krievijas mediji.
Uzstājoties Kremlī notikušajā ceremonijā, kurā tika saņemtas 34 valstu vēstnieku akreditācijas, Putins ierosināja “atgriezties pie saturīgas diskusijas par Krievijas iniciatīvām jaunas un taisnīgas drošības arhitektūras izveidei”.
Turklāt Krievijas diktators vēlreiz apsūdzēja Ukrainu notiekošajā karā. Pēc viņa teiktā, Kijivai ir jāsaprot ilgtspējīga miera nepieciešamība.
“Krīze ap Ukrainu ir tiešas sekas Krievijas interesēm un draudu radīšanai mūsu drošībai, NATO virzībai uz mūsu robežām, neskatoties uz mums publiski dotajiem solījumiem,” sacīja Putins.
Krievijas diktators arī sūdzējās, ka situācija starptautiskajā arēnā “arvien vairāk pasliktinās”. Pēc viņa teiktā, diplomātiju aizstāj vienpusējas un ļoti bīstamas darbības.