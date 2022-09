Desmit miljoni ir šķietami liela summa, tomēr lauksaimnieku pārstāvji uzsver, ka atbalsts būs vien ielāps, jo ražošanas izmaksas palielinājušās vairākkārt. Foto: Timurs Subhankulovs

Eiropas Komisija atbalstījusi atbalsta programmu lauksaimniecībai. Atbalstīs arī pārstrādi Ieteikt







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Mums ir prieks, ka Eiropas Komisija apstiprinājusi atbalsta programmu. Ilgi gaidījām šo lēmumu, jo komisijai bija daudz jautājumu. Bet jau tagad paredzam, ka nozares uzņēmumu interese būs ļoti liela, un tas proporcionāli samazinās atbalsta summu katram ražotājam,” tā jaunāko EK atzinumu saistībā ar valsts atbalstu ražotājiem vērtē Latvijas Pārstrādes uzņēmumu federācijas vadītāja Ināra Šure.

Runa ir par 10 miljonu eiro vērto atbalsta pro­grammu, ko maijā izstrādāja Zemkopības ministrija, jūlijā apstiprināja valdība un par ko nupat saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums. Atbalsts paredzēts lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumiem saistībā ar Krievijas iebrukuma Ukrainā radītajām smagajām ekonomiskajām sekām.

Kā dalīs naudu?

Pirmkārt, tiks piešķirtas ierobežotas atbalsta summas tiešu grantu veidā, lai kompensētu uzņēmumiem iepakojuma vai enerģijas izmaksu pieaugumu vai negūtos ieņēmumus. Otrkārt, tiks piešķirti tieši granti energoietilpīgiem lietotājiem par papildu izmaksām, kas radušās sakarā ar ievērojamu dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Attiecībā uz ierobežotām atbalsta summām atbalsts nepārsniegs 500 000 eiro vienam uzņēmumam. Savukārt attiecībā uz atbalstu, kas saistīts ar papildu izmaksām sakarā ar dabasgāzes un elektroenerģijas cenu ārkārtas pieaugumu, kopējais atbalsts vienam saņēmējam nepārsniegs 30% no attiecināmajām izmaksām, vienlaikus nepārsniedzot divus miljonus eiro. Abos apakšpasākumos atbalstu piešķirs ne vēlāk kā šā gada 31. decembrī.

Īstermiņa risinājums

Kā norāda Ināra Šure, 10 miljoni šķietami ir liela summa, taču jāņem vērā, ka pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu eksports ik gadu veido vairāk nekā 20% no kopējās Latvijas eksporta vērtības un pārsniedz divus miljardus eiro. “Šis atbalsts būs kā labs ielāps, taču ar to noteikti nebūs gana, jo izmaksu pieaugums ir dramatisks. Ņemot vērā to, kā ražotājiem ir pieaugušas energoresursu, gāzes izmaksas, kā ir kopumā sadārdzinājusies pārtikas ražošana, no valsts būs nepieciešams atbalsts, lai mazinātu energoresursu un gāzes izmaksu kāpuma ietekmi un nozare varētu pilnvērtīgi turpināt darbu, ražot un eksportēt.”

Savs vērtējums par piešķirto atbalstu ir arī pārstrādei nepieciešamo izejvielu ražotājiem, proti, lauksaimniekiem. Kā uzskata biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja-Burmistre, šajos sarežģītajos laikos ikviens atbalsts ražojošajām nozarēm ir ļoti svarīgs, lai uzņēmumi varētu turpināt konkurētspējīgi strādāt. Tomēr svarīgāks būtu atbalsts uzņēmumu modernizācijas veicināšanai un to pielāgošanai Zaļā kursa mērķiem. “Lauksaimnieki būtu priecīgāki, ja mēs varētu padarīt ražošanu efektīvāku, lai veiksmīgāk nākotnē pārciestu dažādus satricinājumus, piemēram, izejvielu pieejamību vai energoresursu sadārdzinājumu. Turpretī šis atbalsts tikai nosegs izmaksas un būs īstermiņa risinājums, jo nauda vienkārši no vienas kabatas tiek pārlikta otrā. Uzskatām, ka atbalstam ir jābūt arī primārajai lauksaimniecībai, jo, lai izslauktu pienu, elektrība maksā tikpat, cik piena pārstrādē,” tā zemnieku pārstāve.

UZZIŅA

Atbalsta programmas punkti

Uz atbalstu varēs pretendēt visi lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāji, izņemot alkoholisko dzērienu, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktu ražotājus.

Atbalsts paredzēts, lai daļēji segtu iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugumu vai segtu EBIT (saimnieciskās darbības veicēja neto ieņēmumi pirms procentu un ienākuma nodokļa maksājumiem) samazinājumu, vai arī lai daļēji segtu nozīmīgu dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieaugumu. Pieteikšanās atbalstam paredzēta divās kārtās

Atbalstu saņēmušam uzņēmumam jāturpina darbība nozarē vismaz 12 mēnešus un krīzes gadījumā jāiesaistās iedzīvotāju apgādē ar pārtiku.

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam LAD būs jāsniedz informācija par radušos ekonomisko grūtību sasaisti ar Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī zvērināta revidenta ziņojums par datu patiesumu.