Atkal neizgulējies? Miega speciālisti noteikuši galvenos iemeslus, kāpēc mēdzam nakts laikā bieži pamosties un kā ar to cīnīties 0
Nakts var šķist ļoti gara un nomākta, ja miegs regulāri tiek pārtraukts. Lai gan bieža pamošanās var likties niecīga problēma, tā būtiski ietekmē mūsu veselību un labsajūtu. Speciālisti norāda, ka nakts pamošanās cēloņi ne vienmēr ir acīmredzami, vēsta Marca.
Viens no galvenajiem iemesliem ir depresija, kas diemžēl kļūst arvien izplatītāka. Psihologi norāda, ka 70% cilvēku ar depresiju saskaras ar miega traucējumiem — gan grūtībām iemigt, gan problēmām saglabāt miegu visas nakts garumā.
Mūsdienu problēma ir arī atkarība no sociālajiem tīkliem un viedierīču lietošanas pirms gulētiešanas. Daudzi pārbauda telefonu, meklējot informāciju vai atbildot uz ziņām, kas traucē organismam sagatavoties miegam. Šāda aktivitāte ir tikpat kaitīga kā alkohola lietošana vakarā, jo tā traucē normālu miega ciklu.
Turklāt miegu var ietekmēt arī miega apnoja, stress un negatīvas domas, kas liek bieži pamosties un traucē atpūsties.
Lai uzlabotu miega kvalitāti un samazinātu nakts pamošanos, eksperti iesaka ievērot stabilu miega režīmu. Doties gulēt un celties vienā un tajā pašā laikā. Pirms gulētiešanas ieteicams izvairīties no telefonu un citu elektronisko ierīču lietošanas, jo to zilā gaisma kavē miega hormona melatonīna izstrādi.
Svarīgi ir arī radīt mierīgu un relaksējošu vidi, izvairīties no kofeīna un alkohola vakara stundās, kā arī pievērst uzmanību sava ķermeņa signāliem.
Ja miega problēmas saglabājas, vajadzētu konsultēties ar speciālistu. Pareiza miega režīma ievērošana un miega higiēnas uzlabošana palīdzēs izvairīties no biežas nakts pamošanās, kas nozīmīgi uzlabo veselību un dzīves kvalitāti.