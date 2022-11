Nikolajs Patruševs un Vladimirs Putins Foto: REUTERS/SCANPIX/LETA

Atklāj to cilvēku vārdus, kuri pārliecinājuši Putinu sākt karu pret Ukrainu







Krievijas Drošības padomes sekretārs Nikolajs Patruševs un Federālā Drošības dienesta (FSB) direktors Aleksandrs Bortņikovs bija visdedzīgākie atbalstītāji bruņotam iebrukumam Ukrainā, faktiski pārliecinot Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu sākt operāciju, vēsta britu laikraksts “The Times”.

Avīze publicē fragmentus no žurnālista Ouena Metjūza gaidāmās grāmatas, kas cita starpā balstīta arī sarunās ar Krievijas pārstāvjiem, kuri ir pazīstami ar kara gatavošanas apstākļiem.

Kā norāda autors, Patruševs, Bortņikovs un citi viņiem uzskatu ziņā tuvie Krievijas “spēka” struktūru pārstāvji bijuši pārliecināti, ka nepieciešams preventīvs trieciens Ukrainai, apgalvojot, ka tas vajadzīgs, lai glābtu Krieviju no it kā pieaugošajiem stratēģiskajiem draudiem no Rietumu puses.

To vidū, kas tiešā veidā gatavojuši iebrukumu, līdzās Patruševam, Bortņikovam un pašam Putinam minēts arī aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu.

Tomēr viņam nav bijusi ideologa, bet izpildītāja loma, turklāt viņš dažkārt izrādījis svārstību.

Patruševs bijusi vissvarīgākā figūra Putina tuvākajā lokā.

Izdevums norāda uz svarīgo lomu, kāda bijusi Krievijas prezidenta izolācijai pēc Covid-19 pandēmijas sākuma – cilvēku loks, ar kuriem konsultējies Putins, būtiski sarucis, un tie , kas bijuši pārliecināti par nepieciešamību ieviest kontroli pār Ukrainu, lai cīnītos ar Rietumiem, nonākuši vairākumā.