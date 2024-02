Foto: Iveta Gulbe

Augi uz lāvas pirtī. Galvgalī liekam vīgriezes, jasmīnus, lavandas!







Autors: Iveta Gulbe, “Spīgana”, AS “Latvijas Mediji”

Runājot par pirti, visbiežāk tiek minētas pirtsslotas un augu maisījumi vai skrubji, ar kuriem noberzties, retāk – augu klāšana uz lāvas. Dabas bagātības iesaku izmantot pirtiņā uz lāvas! Pavisam čaklas rokdarbnieces darina augu paklājus aužot, tas gan aizņem ievērojamu laiku.

Augus klāt uz lāvas ieteicams pie zemākas temperatūras, tātad brīdī, kad nenotiek intensīva pēršanās, jo cilvēka oža samazinās 60 grādu temperatūrā. Savā praksē augu klājienu izmantoju posmā pie skrubēšanās vai nobeigumā, kad notiek medus maskas uzklāšana. Visbiežāk lāvu noklāju ar tikko pļautu zāli, pa virsu klājot visdažādākos ziedus. Katram periodam un vajadzībai tiek izmantoti savi ziedi. Katram augam ir sava nozīme, vērtība un burvība.

Galvgalī izmantoju vissmaržīgākos augus – peonijas, jasmīnus, vīgriezes, lavandas, piparmētras, upenes un citus.

Gārsa palīdz pie reimatisma, kuņģa un zarnu trakta saslimšanām, tā mazina sāpes, kā arī palīdz pie nieru un urīnpūšļa kaitēm. Foto: SHUTTERSTOCK

Uz lāvas izmantoju arī gārsu (Aegopodium podagraria). Jau latīniskajā nosaukumā saskatāms vārds podagra, tātad gārsa no locītavām izvelk sāļus, veicinot podagras ārstēšanu.

Nātres palīdz pret iekaisumiem, mazina dzelzs deficītu, kuņģa, žultspūšļa un divpadsmitpirkstu zarnu čūlas, tīra asinis, kā arī samazina mazasinību. Foto: SHUTTERSTOCK

Vācot zāli, apzināti neizlasu ārā nātres (Urtica), ja tās vēlas nākt pie konkrētā pirtsmīļa, tad ļauju tām būt. Tās pielietotas brūču ārstēšanā jau izsenis. Ja nātres dzēlieni ir īpaši nepatīkami, tad sadzelto vietu sarīvē ar ceļmallapu.

Augus vieglāk vākt pēc lietošanas, ja zem tiem uzklāj auduma drānu un, beidzot darbu, augus no pērtuves iznes ietītus lietotajā paladziņā. Jāatzīmē, ka šim nolūkam nevajadzētu izmantot gaišu audumu, jo augi audumu krāso un tas praktiski nav izmazgājams.

Zāli iespējams izžāvēt un lietot arī ziemā. Lai pirtsmīlim gulēšana būtu ērtāka un zāle nešķiet asa, uz žāvētās zāles uzklāj paladziņu. Gulēšana sanāk patīkama, kā mīkstā gultā, īpaši būtiski tas ir pirtsmīļiem ar mazāku ķermeņa masu.

Vīgriezi izmanto arī iekaisušas ādas un brūču dziedināšanā. Tā pazemina asinsspiedienu, palīdz pret stresu un iekaisumiem, uzlabo miega kvalitāti, mazina galvassāpes, uzlabo gremošanu un vielmaiņu. Foto: SHUTTERSTOCK

Vīgrieze (Filipendula ulmaria) ir viens no maniem iemīļotākajiem augiem uz lāvas. To lietoju no agra pavasara, kad parādās pirmās lapas, tās ir mīkstas un smaržīgas, īpaši tad, kad ķermenis pēc ziemas noilgojies pēc zaļā dabas spēka, tā ir unikāla. Kad augs ir nobriedis, tā kāti ir cieti un resni, tad nogriežu trešdaļu no auga un tos var kārtot uz lāvas skujiņas veidā.

Ja ir vēlēšanās aktivizēt enerģiju, tad augus izkārto, skujiņu vēršot uz leju, ja nepieciešams nomierinošs efekts, tad skujiņu labāk vērst uz augšu. Nesot pērtuvē ziedošas vīgriezes, jāatceras, ka tās būs grūtāk iztīrāmas no pirts telpas. Vīgriezei piemīt sviedrējoša un nomierinoša iedarbība. Tā nomierina prātu, palīdz pieņemt situācijas un tās ieraudzīt no cita skatpunkta, kā arī izprast pamatvērtības.

Kalmes (Acorus calamus), ko tautā mēdz saukt par skalbēm, var dēvēt par ekskluzīvu augu uz lāvas. Kalmes zaļo daļu pirms lietošanas saberž un savirpina plaukstās, tā iegūstama spēcīgāka smarža. Nav nepieciešams vesels klēpis, jo tām raksturīga milzu jauda! Gana ar nelielu saišķi, ar ko papildināt augu klājumu, lai attīrītu prātu, domas un telpu.

Kalmes novērš gremošanas traucējumus, sāpes, gāzu uzkrāšanos. Šis ūdens stihijas augs veic stiprinošu, atjaunojošu un stimulējošu funkciju. Literatūrā minēts, ka, košļājot kalmes sakni, iespējams izbēgt no epidēmijas.

Esam stipras, veselīgas un harmoniskas!