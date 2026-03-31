Bergmanis par dronu incidentu: Šādi notikumi var atkārtoties un bieži 9

9:18, 31. marts 2026
Viedokļi

Sabiedrībai jābūt gatavai, tā nav biedēšana, tā ir informēšana un rūpes par iedzīvotāju drošību – TV24 raidījumā “Kārtības rullis”, runājot par dronu apdraudējumu un valsts drošību, uzsver Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis (AS). Savukārt politologs, RSU docents Mārtiņš Daugulis, runājot par sabiedrības informēšanu vai tieši pretēji – maldināšanu, norāda: “Pie sabiedriskā medija raksta “Brīdina par iespējamu dronu radītu apdraudējumu Balvu un Ludzas novadā” kā pavadošais fotoattēls ir maziņš lidojošs sporta droniņš. Ne sakara ar realitāti! Īstenība tomēr rada īstas lietas.”

Bergmanis ir pārliecināts, ka šis incidents ir laba mācība. “Ja mēs varam bez upuriem mācīties no šādām, ļoti pietuvinātām realitātēm, mācībām un uzlabot sistēmu, tad tikai tā, jo diemžēl Ukrainas un Izraēlas mācībām bija asins cena. Ir jāsaprot, ka ukraiņu militārās industrijas spējas ir izaugušas tik lielas, ka viņi var aizsniegt ļoti lielus attālumus. Pēc incidenta izskanēja, ka šādi notikumi var atkārtoties un bieži!” Tāpēc, kā uzsver Bergmanis, būtiski sakārtot un uzlabot komunikāciju starp iestādēm, kā arī šūnu apraidi. “Sabiedrībai jābūt gatavai. Tā nav biedēšana, tās ir rūpes par iedzīvotāju drošību, tā ir informēšana,” viņš piebilst.

Politologs, RSU docents, Analītikas un vadības grupas “PowerHouse Latvia” direktors Mārtiņš Daugulis, runājot par sabiedrības informēšanu un mācībām realitātē, norāda: “Pie sabiedriskā medija raksta “Brīdina par iespējamu dronu radītu apdraudējumu Balvu un Ludzas novadā” kā pavadošais fotoattēls ir maziņš lidojošs sporta droniņš. Ne sakara ar realitāti!” tā Daugulis, piebilstot, ka maldīgi foto var radīt maldinošus priekšstatus. “Īstenība tomēr rada īstas lietas.”

