Kādā no Latvijas pilsētām no jūlija plāno nedaudz palielināt siltumenerģijas tarifu 0
Ikšķilē no 8. jūlija plāno nedaudz palielināt siltumenerģijas tarifu, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniegtais SIA “Ikšķiles māja” tarifa projekts.
Plānots, ka siltumenerģijas tarifs no 8. jūlija palielināsies par 1% no esošajiem 88,83 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) līdz 90,16 eiro/MWh bez PVN. Savukārt no šā gada 1. novembra tarifs plānots 88,47 eiro/MWh.
Uzņēmums pamato, ka tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka “Ikšķiles mājas” apgrozījums 2025. gadā bija 1,52 miljoni eiro, un uzņēmums strādāja ar 11 798 eiro peļņu. Kompānija “Ikšķiles māja” ir reģistrēta 2011. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,64 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Ogres novada pašvaldībai.