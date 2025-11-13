Bez sniega un bez peļņas: Latvijas slēpošanas trases cīnās par izdzīvošanu? 0
Vairākas slēpošanas trases cer sākt darbību līdz ar stabilāku laikapstākļu iestāšanos, atzina vairāku slēpošanas trašu pārstāvji.
“Ozolkalna” pārstāvji norādīja, ka šobrīd laika prognoze vēl nav pietiekami stabila un solītais sals nav pietiekams, lai sāktu sniega ražošanu. Lai sāktu darbināt sniega pūtējus, ir vajadzīga konstanta vismaz -4 grādu temperatūra piecas diennaktis.
Viens sniega lielgabals pie -1 grāda var saražot aptuveni piecus kubikmetrus sniega stundā, bet pie gaisa temperatūras, kas ir -12 grādi, tas var saražot aptuveni 100 kubikmetrus sniega stundā. Mazāks mīnuss – mazāk sniega var saražot, sacīja “Kamparkalna” pārstāvji.
“Briežkalna” pārstāvji atzīmēja, ka tuvākajā laikā pārbaudīs un testēs iekārtas, lai pārliecinātos par to stāvokli un gatavību jaunajai sezonai.
Savukārt uz jautājumu par pagājušo ziemas sezonu “Žagarkalna” pārstāvji norādīja, ka sezona bija īsāka nekā citus gadus. Aukstuma periodi bija īsi, līdz ar to iepriekšējā ziema nebija finansiāli izdevīga. Neskatoties uz to, “Žagarkalns” turpinās darbību.
Vasarā uzņēmumā atjaunotas pacēlāju elektrosistēmas un sūkņu stacijas. Savukārt ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu ir īstenots detalizācijas projekts, kurā izveidota sistēma, kas ļauj pacēlāja biļetes iegādāties e-vidē, un pielāgota vārtu sistēma ieejai uz pacēlājiem, kas automātiski kontrolēs biļešu derīgumu un pavadīto laiku uz kalna. Tas ļaus ietaupīt uz kalna biļešu kontrolieru darba izmaksām.
“Kamparkalns” atrodas Kurzemē, tāpēc klimats ir nedaudz siltāks nekā citās vietās. Februārī, kad laikapstākļi bija labvēlīgāki, sniegu sapūta gan uz distanču trases, gan uz kalna, līdz ar to sezona bija īsāka par mēnesi. “Kamparkalna” pārstāvji norādīja, ka iepriekšējā sezona bija “izdzīvošanas ziema”, bet ar nepilno mēnesi pietika, lai neieietu mīnusos.
Savukārt “Briežkalna” pārstāvji atzīmēja, ka pagājušā sezona bija skarba laikapstākļu ziņā, bet kalns atrodas Vidzemē, un pāris grādu atšķirības starp Rīgas un Kurzemes kalniem spēlēja lielu lomu. “Briežkalns” aizvadīja pilnu sezonu ar vienu mazu pauzi pa vidu.