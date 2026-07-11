Zinātnieki atklājuši negaidītu austeru ieguvumu: lūk, kā šī delikatese var ietekmēt mūsu veselību 0
Austeres jau gadiem ilgi tiek uzskatītas par delikatesi un nereti dēvētas arī par afrodiziaku, taču jaunākie zinātniskie pētījumi liecina, ka šiem jūras produktiem varētu būt vēl kāda būtiska priekšrocība, vēsta izdevums “Daily Mail”.
Pētnieki atklājuši, ka Klusā okeāna austeru ekstrakts laboratorijas apstākļos spēj mazināt iekaisumu zarnās un palīdzēt saglabāt zarnu aizsargbarjeras darbību.
Hronisks iekaisums tiek uzskatīts par vienu no faktoriem, kas saistīts ar virkni nopietnu saslimšanu, tostarp 2. tipa cukura diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, dažiem vēža veidiem, kā arī iekaisīgām zarnu slimībām.
Speciālisti skaidro, ka viena no problēmām ir tā dēvētais caurlaidīgās zarnas sindroms, kad zarnu sieniņa zaudē savu aizsargfunkciju. Tā rezultātā baktērijas un toksīni var nokļūt asinsritē, veicinot iekaisuma procesus organismā.
Zarnu veselību lielā mērā ietekmē arī uzturs. Dabīgi un maz apstrādāti produkti palīdz uzturēt zarnu aizsargbarjeru, savukārt pārmērīgs cukura un īpaši pārstrādātas pārtikas patēriņš var to vājināt.
Ko atklāja pētījums?
Lai noskaidrotu, vai austeres varētu sniegt papildu ieguvumus veselībai, zinātnieki analizēja Klusā okeāna austeru mīksto audu sastāvu. Tajos tika pētīti proteīni, taukvielas, minerālvielas, polifenoli un karotinoīdi.
Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, pētnieki izveidoja austeru ekstraktu un pārbaudīja tā iedarbību uz cilvēka zarnu šūnām, kurās laboratorijā tika izraisīts iekaisums.
Rezultāti izrādījās daudzsološi. Austeru ekstrakts bloķēja NF-kB signālceļu, kas tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem iekaisuma regulatoriem organismā. Vienlaikus būtiski samazinājās arī COX-2 enzīma aktivitāte, kas saistīta ar iekaisuma procesu attīstību.
Tas ļāva saglabāt zarnu aizsargbarjeras struktūru pat iekaisumu veicinošu faktoru ietekmē.
“Cik mums zināms, šī ir pirmā reize, kad pierādīts, ka austeru audiem piemīt pretiekaisuma iedarbība uz zarnu šūnām,” norādīja Itālijas Ferrāras Universitātes doktorante Džūlija Trinkera.
Pētījumā izmantotas nevis restorānu delikateses, bet ražošanas pārpalikumi
Interesanti, ka pētījumā netika izmantotas augstākās kvalitātes austeres. Zinātnieki izmantoja gliemenes, kuras parasti netiek pārdotas – pārāk mazas, bojātas vai citādi tirdzniecībai nederīgas austeres no Sakka di Goro lagūnas Itālijā.
Katru gadu aptuveni 30–40% no tur izaudzētajām austerēm tiek izmestas. Pētnieki vēlējās noskaidrot, vai šos pārpalikumus iespējams izmantot lietderīgi.
Pēc veiksmīgajiem rezultātiem viņi secināja, ka šāda pieeja varētu ne tikai radīt jaunas iespējas veselības produktu izstrādē, bet arī samazināt pārtikas atkritumu daudzumu.
Turklāt austeru ekstraktu iespējams iegūt bez sarežģītas un dārgas attīrīšanas, kas nākotnē varētu padarīt šādu produktu ekonomiski pieejamāku.
Ar ko austeres vēl ir vērtīgas?
Papildus iespējamajai pretiekaisuma iedarbībai austeres jau sen tiek uzskatītas par ļoti uzturvielām bagātu produktu. Tās satur augstvērtīgas olbaltumvielas, omega-3 taukskābes, B12 vitamīnu, dzelzi, magniju, kāliju, selēnu un cinku.
Šīs uzturvielas palīdz stiprināt imūnsistēmu, atbalsta sirds un smadzeņu darbību, veicina normālu ādas veselību un nodrošina organismu ar enerģiju. Tieši augstā cinka satura dēļ austeres jau izsenis ieguvušas afrodiziaka slavu.
Tomēr speciālisti atgādina, ka austeres nav piemērotas visiem. Cilvēkiem ar alerģiju pret jūras veltēm tās var izraisīt nopietnas reakcijas, savukārt nepareizi uzglabātas vai svaigā veidā lietotas austeres var radīt bakteriālu infekciju risku. Tāpēc tās vienmēr ieteicams iegādāties no uzticamiem piegādātājiem un lietot piesardzīgi.