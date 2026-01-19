“Birokrāti saka, ka viņi cīnīsies pret birokrātiju – tas ir kaut kas suicīdam līdzīgs,” Helmanis par birokrātijas apkarošanas absurdu 0

8:37, 19. janvāris 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs” Ogres novada domes priekšsēdētājs (NA) Egils Helmanis kritizēja birokrātijas apkarošanas pieeju, norādot, ka tā bieži vien ir ļoti laikietilpīga. Viņš skaidroja, ka valdība, cenšoties samazināt birokrātiju, sāk ilgu procedūru veidošanu, kas var kavēt reālu rezultātu gūšanu.

Helmanis uzsvēra, ka vispirms tiek izveidota komisija, pēc tam komiteja, un tikai tad tiek domāts par birokrātijas apkarošanas darba grupu. Viņš norāda, ka līdz šīs darba grupas darbības uzsākšanai var paiet vismaz trīs gadi.

Tādējādi, Helmanis norādīja, valstij vajadzētu vienkāršāk un praktiskāk risināt problēmas, cienīt uzņēmējus un samazināt pārmērīgās kontroles slogu, jo pārmērīga birokrātija liek uzņēmējiem domāt par pārcelšanos uz citām valstīm.

“Ir jāsāk cienīt uzņēmējus, ir jāsaprot, ka uzņēmējiem nav jāliek šķēršļi,” norādīja Helmanis.

Plašāk skaties pievienotajā video!

