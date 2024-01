Apledojums un slideni ceļi Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Brīdinājums! Strauji kļūs aukstāks, uz autoceļiem veidosies apledojums







Latvijā ceturtdien gaidāma strauja gaisa temperatūras pazemināšanās, tādēļ autoceļi apledos un būs slideni, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pārstāvji.

LVC informē, ka visstraujāk apledojums veidosies uz tiltiem un pārvadiem, kā arī autoceļu posmos meža apvidū un gar ūdenstilpēm. Apledojums var veidoties atkārtoti arī pēc tam, kad autoceļi apstrādāti ar pretslīdes materiāliem.

Vienlaikus īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi var veidoties uz autoceļiem ar grants segumu un zemāku uzturēšanas klasi, kas ziemā tiek uzturēti ar piebrauktu sniega kārtu, norāda LVC.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Vienlaikus LVC atgādina, ka valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), B, C, D un E (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. Savukārt autoceļu uzturēšana notiek prioritārā secībā, lielāko uzmanību pievēršot tiem autoceļiem, kas ir visvairāk noslogoti un līdz ar to tiem ir augstāka uzturēšanas klase.