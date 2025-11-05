Būtiska informācija RBP klientiem un sadarbības partneriem 0

LA.LV
21:12, 5. novembris 2025
Ziņas Ekonomika

Informējam, ka no š.g. 1. decembra Rīgas brīvostas pārvaldes administrācijas darba telpas tiek pārceltas uz jaunu adresi Mihaila Tāla ielā 1, Rīgā, LV-1045. Saziņai ar Rīgas brīvostas pārvaldi kontakti nemainīsies – tālr. +371 670 308 00, e-pasts: [email protected], www.rop.lv.

Reklāma
Reklāma
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
Kokteilis
Agrāk viņas uzskatītu par raganām: 3 zodiaka zīmju sievietes, kas gandrīz nemaz nenoveco
Kokteilis
3 visbīstamākās zodiaka zīmju pārstāves, kas bez sirdsapziņas pārmetumiem var atņemt citas vīrieti
Lasīt citas ziņas

Ņemot vērā, ka esošā administrācijas biroja ēka vairs neatbilda pārvaldes attīstības mērķiem, š.g. sākumā Rīgas brīvostas pārvaldei iepriekš piederošais īpašums Kalpaka bulvārī 12, Rīgā atklātā publiskā izsolē tika atsavināts.

Jaunās RBP administrācijas biroja telpas Mihaila Tāla ielā 1 būs funkcionālākas un energoefektīvākas, nodrošinot līdz pat 25% apsaimniekošanas izmaksu ekonomiju.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Lūk, īsts džentlmenis! Ezis dodas mājās ar puķi zobos
“Viņš staigāja pa telpu, devās uz tualeti, atgrieza vaļā krānus…” Atklātas jaunas detaļas par gadījumu, kurā kāds agresīvi noskaņots jaunietis ieskrēja bērnudārzā
Britu cietumu sistēma piedzīvo nopietnu krīzi: pāris dienu laikā kļūdas pēc no Lielbritānijas cietumiem atbrīvoti vairāki ieslodzītie

Rīgas ostas kapteiņdienests un Ostas policija arī turpmāk atradīsies Meldru ielā 5A un Meldru ielā 3C, Vecmīlgrāvī. Nemainīsies arī adrese ostas caurlaižu izsniegšanai – Meldru ielā 3C (tālrunis uzziņām: +371 673 293 80).

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.