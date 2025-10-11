Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Paula Čurkste/LETA

“Būtu jūs redzējuši tās sejas un valdošo stresu. Skats pa rubli,” kāda sieviete veikalā piedzīvojusi visai amizantu brīdi 0

13:43, 11. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Vai arī jums ir gadījies tā, ka pēc jauno noteikumu ieviešanas, kas paredz to, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu var iegādāties no plkst. 10.00 līdz 20.00, savukārt svētdienās – no plkst. 10.00 līdz 18.00, pēdējās minūtēs steidzaties iegādāties dzērienus un izjūtat īstu stresa momentu par to, vai paspēsiet?

Kāda sieviete sociālajā tīkla “Threads” dalījusies ar visai amizantu situāciju, ko piedzīvojusi veikalā, īsi pirms plkst. 20:00 vakarā. Kā viņa norāda, kāds vīrietis vērsies pie pārdevēja ar problēmu – konfektes, kuras viņš bija iegādājies, esot ar gaļu. Vīrietis šīs konfektes sācis vērt vaļā un rādīt iekšā esošos tārpus.

“Sāka vērt vaļā un rādīt iekšā esošos tārpus, skaidrošanās, jezga, atgriešanas akts.. UN pulkstenis 19.50 ar rindā stāvošiem neapmierinātiem cilvēkiem, kuriem pilni grozi ar alkoholu. Būtu Jūs redzējuši tās sejas un valdošo stresu. Skats pa rubli,” raksta sieviete.

Cilvēki sociālajos tīklos steigušies dalīties ar savām pārdomām par to, cik izšķirošas ir pēdējās minūtes veikalā, pirms alkoholu vairs nav iespējams iegādāties.

Kāds lietotājs norāda, ka tas ir briesmīgi, ka cilvēki ir tik atkarīgi no alkohola. Savukārt kāds cits norāda: “Grūti būt alkoholiķim bez bankas kartes, jo pašapkalpošanās kases visur ir. Nākamreiz neies pēdējā brīdī.”

Vēl kāds piebilst, ka cilvēkiem, kuri pērk alkoholu pēdējās minūtēs, šādas situācijas patiešām rada lielu stresu, jo var nepaspēt. Viņš norāda, ka arī pats novērojis līdzīgu situāciju, kuras laikā kāds vīrietis skriešus skrējis pie kases, lai paspētu iegādāties alkoholu, taču viņam esot paveicies, jo citu cilvēku pie kases nebija, un līdz noteiktajam laikam bija atlikušas vien trīs minūtes.”

Foto: Sociālā tīkla “Threads” ekrānuzņēmums
