Visiem zināmais C vitamīns, kuru labāk pazīstam kā imunitātes aizsargu, tiek izmantots arī dažādu kosmētisko līdzekļu sastāvā. Tas veicina gan novecošanas pazīmju, gan iekaisuma procesu mazināšanu. Vairāk par to, kā C vitamīnu saturoši kosmētikas līdzekļi ietekmē ādu, kā tos pareizi lietot, stāsta BENU Aptiekas piesaistītā eksperte, dermatoloģe Elīza Sālījuma un BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

C vitamīna ietekme uz ādu

Askorbīnskābes jeb C vitamīna ietekme uz ādu ir daudz pētīta, un tā lokāla uzklāšana ir atzīta par efektīvu ādas stāvokļa uzlabošanai un novecošanas pazīmju mazināšanai, skaidro E. Sālījuma. Tas ir piemērots lietošanai cilvēkiem, kuri vēlas padarīt ādas toni vienmērīgu, piešķirt mirdzumu, mazināt postaknes un novecošanas pazīmes.

C vitamīnam piemīt antioksidanta īpašības. To lietojot, tiek mazināts oksidatīvais stress, kas rodas gan iekšēju, gan ārēju faktoru ietekmē.

Tas veicina kolagēna sintēzi un mazina tā degradāciju.

C vitamīnam piemīt iekaisumu mazinošas un brūces dziedējošas īpašības.

Ja C vitamīnu lieto kopā ar saules aizsargkrēmu, tiek uzlabota ādas aizsardzība no ultravioletā starojuma kaitīgās ietekmes.

To pielieto arī pigmentācijas mazināšanai, jo tas spēj ietekmēt enzīmu – tirozināzi, kas ir atbildīga par melanīna sintēzi.

C vitamīns kosmētiskajos līdzekļos ir drošs un lielākajai daļai cilvēku neizraisa nekādas problēmas, uzsver speciāliste. Tā kā tam nav negatīvas ietekmes uz augli, ir pieļaujama lietošana arī grūtniecības laikā. Ņemot vērā, ka grūtniecēm ir paaugstināts pigmentācijas risks, C vitamīns kopā ar saules aizsargkrēmu var palīdzēt nepieļaut tās attīstību.

BENU Aptiekas klīniskā farmaceite I. Priedniece skaidro, ka C vitamīns ir nepieciešams ne vien imūnsistēmai, bet arī ādas veselībai un skaistumam, jo šis vitamīns ir antioksidants, kas veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, kā arī veicina normālu kolagēna veidošanos, stiprina asinsvadu sieniņas un veicina audu atjaunošanos.

Vitamīnu kompleksos ādai, matiem un nagiem C vitamīnu izmanto kopā ar citiem vitamīniem un minerālvielām, kā arī to izmanto uztura bagātinātājos kopā ar kolagēnu sejas ādas stāvokļa uzlabošanai, jo tas uzlabo ādas elastību un mazina grumbas, kā arī pretnovecošanas iedarbībai.

C vitamīnu saturošu kosmētikas līdzekļu pareiza lietošana

Lai arī C vitamīna līdzekļi pārsvarā ir labi panesami, tomēr cilvēkiem ar jutīgu ādu tie jālieto piesardzīgi, jo var izraisīt kairinājumu. Speciāliste atgādina, ka pirms jauna līdzekļa lietošanas uzsākšanas to pāris dienas ieteicams izmēģināt uz neliela ādas laukuma (uz apakšdelma, aiz auss), lai novērotu, vai neattīstās alerģisks kontaktdermatīts. Kosmētiskais līdzeklis, kas satur C vitamīnu, jālieto saskaņā ar tā lietošanas instrukciju.

Parasti to lieto 1–2 reizes dienā.

Uzklāj uz nomazgātas ādas.

Zem tā, ja vēlas, var izmantot toniku.

Virs seruma jāuzklāj mitrinošs krēms.

Ja C vitamīnu iekļauj rīta ādas kopšanas rutīnā, lai izmantotu tā fotoprotektīvās īpašības, jāatceras par plaša spektra saules aizsargkrēma uzklāšanu.

Turklāt jāseko līdzi gan līdzekļa derīguma termiņam, gan norādei uz iepakojuma, cik ilgi to var lietot pēc pirmās atvēršanas reizes. Ja līdzeklis mainījis krāsu, kļuvis tumšs, visticamāk, tas ir oksidējies un vairs nesniegs ieguvumus ādas stāvokļa uzlabošanā.

Izvēloties C vitamīna serumu, ieteicams pievērst uzmanību, lai tā iepakojumu var cieši noslēgt, kā arī, lai iepakojums ir aptumšots, nevis caurspīdīgs.

Vislabāk uzglabāt C vitamīnu saturošus līdzekļus tumšā vietā, kur tie nav pakļauti tiešai saules ietekmei vai karstumam.