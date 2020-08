Foto: Shutterstock

Vasara un jo īpaši augusts, kā ierasts, daudziem ir atvaļinājumu laiks. Pandēmija, neapšaubāmi ir mainījusi daudz cilvēku priekšstatus par pašsaprotamām lietām un veikusi korekcijas teju katra cilvēka plānos, kas saistīti ar ceļojumiem uz ārzemēm. Kamēr cilvēki mācās sadzīvot ar jauno realitāti un situācija pasaulē atgriežas ierastajās sliedēs, nemainīgi droši un nemazāk aizraujoši paliek ceļojumi grāmatās, ar kuru palīdzību mēs varam ceļot laikā un telpā. Ja iepriekš grāmatu lasīšana nav bijusi starp iemīļotākajām nodarbēm, varbūt tieši šobrīd ir īstais laiks rast mieru tepat Latvijā un nesteidzīgi baudīt grāmatu burvību. Lai neapjukt plašajā grāmatu klāstā, aicinām iepazīties ar nupat iznākušo grāmatu apskatiem un Latvijas plaši pazīstamu rakstnieku un blogeru atsauksmēm par tām:

Judītes Mērčentas psiholoģiskās spriedzes romāns “Elpo”. No vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga.

Nīlei ir tas, par ko daudzas sievietes tikai sapņo – īsta un patiesa mīlestība. Taču pēkšņi Bens pazūd bez pēdām. Nelāgu aizdomu mākta Nīle nekavējoties uzsāk meklēšanu. Nesaņēmusi atsaucību no Bena draugiem, Nīle vēršas pie vienīgā cilvēka, kas neatsakās palīdzēt… Bena bijušās sievas. Soli pa solim abas sievietes atklāt arvien vairāk nesakritību Bena dzīvē. Notikumiem kļūstot spraigākiem, Nīle saprot – šajā spēlē uzticēties nevar nevienam…

““Elpo!” šķiet uzrakstīts vienā elpas vilcienā, lasāms “vienā garā vakarā”, kas beidzas četros no rīta. Šis romāns sagādās baudu tiem kriminālromānu cienītājiem, kas vēlas ne tikai oriģinālu stāstu, bet grib arī “labu literatūru”, jo darbs ir uzrakstīts ļoti labā literārā valodā, jāuzteic arī tulkotājas darbs. Stāstījuma ritms, temps un dziļā emocionalitāte pārliecina lasītāju un pārņem savā varā, liekot līdzdzīvot jaunās sievietes Nīles pārdzīvojumiem mīļotā Bena meklēšanā pēc viņa mīklainās pazušanas ” rakstniece Rolanda Bula.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit.

Seljas Ahavas vēstījums par notikumiem, kas izmaina dzīvesstāstus “Lietas, kas krīt no debesīm”. No somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. – Romāna četros vēstījumos dzirdam trīs dažādas balsis, kas katra stāsta par negaidītiem un pārsteidzošiem notikumiem un to, kā tie mainījuši iesaistītos un apkārtējo vidi. Caur grāmatas varoņiem autore iedziļinās notikumu negaidītajā un neizskaidrojamajā būtībā, radot romānu, kurā ikdienišķais savijas ar absurdo, skaistais ar nežēlīgo un pilnīgi neiespējamas pasakas ar patiesām, taču absolūti neizprotamām lietās, kas notiek tikpat negaidīti kā lietus no skaidrām debesīm.

“Šis lieliskais romāns „Lietas, kas krīt no debesīm” stāsta par cilvēka emocionālajām robežām pēkšņu, nekontrolējamu notikumu iespaidā. Par nejaušības nepārvaramo spēku. Gluži kā dzīvē. Kaut mīlestības piepildīta, tomēr savā tiešumā smaga, vienlaikus izsmalcināta un zemapziņas neizdibināmajās dzīlēs vedinoša grāmata“ rakstniece Jana Egle.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit.

Normunda Treimaņa atmiņas par lēģeri “Aukstums, tumsa, bads” – Atmiņas par filtrācijas nometni jeb lāģeri, kā to dēvē pats autors, sarakstītas pēc atgriešanās no gūsta. Leģionārs uzturējies gūstā tikai nedaudz vairāk par gadu. Aukstums, tumsa un bads padomju gūstā nav metaforas, bet ikdiena, par spīti kurai autoram izdodas izkļūt dzīvam un atgriezties mājās ar šo apbrīnojami detalizēto, patieso atmiņu stāstu.

“Grāmata jau no pirmās nodaļas lasās kā spraigs romāns, kuru autors izstāsta teju vienā elpas vilcienā. Spēcīgi izjūtama kara klātesamība, jo grāmatā viss norit teju kā tikko noticis. Gluži kā realitātes šovs, kur autors pastāsta visu kā tikko notikušu. Lasītājam tā ir necerēta iespēja no droša attāluma būt frontē īsi pirms kara beigām un izjust to satraukumu, kāds bija latviešu karavīram, kurš karoja pret krieviem, kurus tik ļoti ienīda” grāmatu blogeris Argis Nils Jēkabsons.

Grāmatu ir iespējams iegādāties šeit.

Ar Izdevniecības “Latvijas Mediji” plašo grāmatu klāstu ir iespējams iepazīties šeit.