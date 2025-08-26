Ceļotāja atklāj septembra karstākos galamērķus Eiropā, kur vēl var saņemt saules glāstus 0
Vai meklē karstākās vietas Eiropā septembrī? Ceļotāja dalās ar savām mīļākajām vietām, kur doties uz saulainām brīvdienām bez vasaras sezonas trakajiem pūļiem!
Septembris ir viens no labākajiem mēnešiem ceļošanai pa Eiropu. Tu izvairīsies no jūlija un augusta lielajiem tūristu bariem, cenas būs zemākas, un laiks joprojām būs silts – daudzviet Eiropā temperatūra sasniedz pat +30°C.
Mēs paši bieži ceļojam septembrī. No jūlija un augusta cenšos izvairīties (pūļi mani ne īpaši sajūsmina), tāpēc septembris un oktobris ir īstais brīdis mūsu “vasaras atvaļinājumam”. Godīgi sakot, man tas šķiet daudz patīkamāks laiks ceļošanai.
Tātad – ja meklē septembra galamērķi, kur joprojām var noķert iedegumu, šeit ir dažas no manām mīļākajām vietām!
1. Antālija, Turcija
Vidējā temperatūra: +29°C
Antālija ir viena no vietām, kur atgriezties atkal un atkal. Te ir gan pilsētas apskates objekti, gan apkārtnes dabas un vēstures bagātības. Septembra beigās laiks tur ir ideāls – ap +28°C, lieliski piemērots pludmalēm un vēsturisku vietu izpētei.
2. Splita, Horvātija
Vidējā temperatūra: +25°C
Splita ir viens no skaistākajiem Horvātijas galamērķiem ar apbrīnojamo Diokletiāna pili un vecpilsētu. No turienes var doties arī uz burvīgo Trogiras pilsētu.
3. Oludeniza, Turcija
Vidējā temperatūra: +30°C
Oludeniza ir slavena ar Balto lagūnu – vienu no skaistākajām pludmalēm Eiropā. Šeit vari baudīt gan peldes, gan paraplāna lidojumus virs kalniem un jūras.
4. Malta
Vidējā temperatūra: +28°C
Mazā, bet bagātīgā Malta piedāvā pludmales, senas tempļu drupas, pazemes katakombas, klintis ar panorāmām un citadeles. Septembrī te vēl valda īsta vasara.
5. Algarve, Portugāle
Vidējā temperatūra: +26°C
Šis Portugāles dienvidu reģions ir slavens ar dramatiskajām klintīm, zeltainajām pludmalēm un zilganzaļo okeānu. Septembris ir ideāls mēnesis sauļošanās un peldēm, izvairoties no tūristu masām.
6. Rodas sala, Grieķija
Vidējā temperatūra: +27°C
Rodas sala ir burvīgs Grieķijas galamērķis ar vēsturisko vecpilsētu, pludmalēm un Lindas akropoli. Tā apvieno vēsturi, dabu un dzīvespriecīgu atmosfēru.
7. Kanāriju salas, Spānija
Vidējā temperatūra: +27°C
Kanāriju salas visu gadu piedāvā siltumu, vulkāniskas ainavas, lieliskas pludmales un gardu ēdienu. Septembris ir ideāls, jo tūristu skaits samazinās, bet laiks joprojām vasarīgs.
8. Lisabona, Portugāle
Vidējā temperatūra: +26°C
Portugāles galvaspilsēta ir brīnišķīgs septembra ceļojuma mērķis. Vēsturiskie rajoni, Belemas tornis, Sintra ar krāsaino pili un klusas ieliņas – ideāli, lai baudītu pilsētu bez vasaras drūzmas.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.