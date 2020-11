Cepumu magnāts – cilvēku tirgotājs? Pašvaldībā neesot bijuši nekādi signāli par briesmu lietām uzņēmumā

Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aizdomas par cilvēku tirdzniecību, pasu atņemšana, draudi – tie ir iemesli, kāpēc aizturēts vienas no lielākajām cepumu ražotnēm Latvijā SIA “Adugs Production” īpašnieks Jāzeps Zukuls un vēl divas personas.

Reaģējot uz notikušo, par sadarbības pārtraukšanu līdz apstākļu noskaidrošanai ar “Adugs” paziņojuši visi lielākie pārtikas tirgotāji. Līdz šim iepirktā “Adugs” produkcija tikšot iztirgota, lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos.

Valsts policija (VP) informē, ka esot saņēmusi informāciju no kādas ārvalstu vēstniecības par to, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ziņojuši par piespiedu darbu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka šajā uzņēmumā tikuši ilgstoši ekspluatēti vairāki trešo valstu pilsoņi, izmantojot viņu ievainojamības stāvokli, nemaksājot tiem algu par darbu pilnā apmērā un iedzenot viņus nesamērojami lielā parādu jūgā. Strādniekiem esot atņemtas pases, pret viņiem lietota fiziska vardarbība un draudēts ar izraidīšanu no valsts gadījumā, ja viņi neievēros visas noziedzīgā grupējuma izvirzītās prasības.

VP Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļas priekšnieks Armands Lubarts intervijā LTV konkretizējis, ka informācija no vēstniecības saņemta pavasarī.

Armands Lubarts piebilda: “Personas tika nodarbinātas legālā uzņēmumā. Viņiem netika maksāta alga, kas pienācās, viņi tika iedzīti mākslīgā parādu jūgā, tika piemēroti neadekvāti sodu procenti. Izmantojot to, ka personas nepārzina valsts valodu, likumus, viņi tika biedēti ar valsts iestādēm, ka tūlīt atnāks pārbaude, tūlīt viņus deportēs. Kad personas izrādīja pretenziju, ka vēlas saņemt savu algu vai pārtrauks darba attiecības, tad uzņēmuma amatpersona fiziski mēģināja iespaidot šos cietušos.”

10. novembrī policija veikusi kratīšanas un aizturēšanas Jaunjelgavas novadā, Līvānos, Aizkrauklē, Daugavpilī un Ķekavā. Pārmeklēti 22 objekti un izņemta skaidra nauda – apmēram 150 000 eiro, dārglietas, munīcija un citi priekšmeti, kam varētu būt lietisko pierādījumu nozīme kriminālprocesā, vēsta policijā.

Tajā pašā datumā policisti aizturējuši arī organizētās grupas trīs dalībniekus – 1955. gadā dzimušo grupas līderi un uzņēmuma īpašnieku, kā arī 1974. un 1986. gadā dzimušus līdzdalībniekus. VP atklāja, ka grupas līderis esot pazīstams noziedzīgajā vidē Latgalē, turklāt viņam esot plaši sakari arī politiskajās aprindās reģionā. Minētā persona jau iepriekš bija nonākusi tiesībsargājošo institūciju redzeslokā par dažādiem noziegumiem – izvairīšanos no nodokļu nomaksas, vides piesārņošanu, noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldības kārtību un citiem pārkāpumiem.

Advokāte apšauba apsūdzības

Apsūdzības noliedz SIA “Adugs Production” advokāte Viktorija Jarkina, paužot viedokli, ka pret uzņēmumu varētu būt noticis reiderisma mēģinājums un “konkurentu cīņa par lielveikalu “Maxima” un “Rimi” plauktiem”, ziņo LETA.

Jarkina uzsvēra, ka ar visiem “Adugs Production” darbiniekiem no Indijas bijuši noslēgti darba līgumi un saņemtas uzturēšanās atļaujas, viņiem maksāta alga un nodokļi, tikusi nodrošināta izmitināšana.

“Atbilstoši citu uzņēmuma darbinieku sniegtajai informācijai darbiniekiem netika ierobežota brīvība un bija iespēja izbeigt darba tiesiskās attiecības,” apgalvoja Jarkina. Advokātes rīcībā esot informācija, ka darbinieki vairākkārt ir kavējuši darbu, kā arī bijuši gadījumi, kad viņi vispār atteikušies strādāt. Tāpat esot bijuši gadījumi, kad darbinieki no Indijas esot bojājuši uzņēmuma īpašumu, par ko noformēti attiecīgie akti un veikti ieturējumi.

Advokāte intervijā LTV teica, ka uzņēmumā ir noslēgti darba līgumi ar 12 viesstrādniekiem. “Faktiski nekādas brīvības ierobežošanas nebija, viesstrādnieki pilnīgi brīvi staigāja pa Līvāniem, brauca uz Rīgu,” LTV stāstīja Jarkina. Viesstrādnieki no Indijas uzņēmumā sākuši strādāt pagājušā gada martā, aprīlī. Ar daļu no darbiniekiem šā gada pavasarī beidzies darba līgums, bet ar dažiem darba attiecības tikušas izbeigtas rupju darba līguma pārkāpumu dēļ. No viesstrādniekiem ieturēti līdzekļi par neattaisnotiem kavējumiem, aviobiļetēm no Indijas uz Latviju, kā arī par ceptuves inventāra bojāšanu.

Taču advokāte apšaubīja, ka viesstrādniekiem būtu atņemtas pases vai notikusi fiziska ietekmēšana. “Diemžēl mūsu uzņēmēju mentalitāte dažreiz var būt tāda, ka var pateikt “ja tu to neizdarīsi, tad nezinu, kas ar tevi notiks”,” piebilda Jarkina.

Pašvaldībā sūdzību nav

Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sarunā ar “Latvijas Avīzi” piektdien sacīja, ka līdz šim pašvaldībā nav saņemtas nekādas sūdzības: “Nav bijuši nekādi signāli, ka uzņēmumā notiek tādas briesmu lietas.”

“Adugs” ir viens no lielākajiem Līvānu uzņēmumiem, tajā tiek nodarbināti 200–300 cilvēki, un tas neesot bijis nekāds noslēpums, ka ražotnē tiek izmantoti papildspēki gan no apkārtējām pilsētām, gan viesstrādnieki.

“Līvānos neviens nebrīnījās, sastopot uz ielas viesstrādniekus. Bet nav ziņu, pēc kādiem noteikumiem viņi nodarbināti. Tur ir autonoma vide,” teic pašvaldības pārstāve.

Atbalsta vēstule

Tikmēr sestdien uzņēmuma darbinieki nosūtījuši valsts augstākajām amatpersonām adresētu vēstuli, kurā apsūdzības par piespiedu darbu un verdzību nodēvētas par “galīgiem meliem un nepārbaudītiem faktiem”. Vēstulē, kas izsūtīta no mājaslapā norādītās uzņēmuma oficiālās e-pasta adreses, minēts, ka to parakstījuši 79 SIA “Adugs” darbinieki. Viņu uzvārdi sūtījumā gan ir aizklāti, ziņo LETA.

Vēstules autoriem ir bažas, ka tagad “ar dažu ārvalstnieku sūdzībām” tiekot iznīcināts uzņēmums, kurā strādā 270 darbinieki.

12,8 miljoni eiro apgrozījums

“Adugs Production” ir viens no lielākajiem pārtikas ražotājiem Latvijā – tas ražo cepumus, sausiņus, tortes un citus konditorejas izstrādājumus. Vairāk nekā pusi saražotā uzņēmums pērn realizēja ārpus Latvijas. Uzņēmuma juridiskā adrese ir Ķekavas novada “Brekšos”, bet faktiskā – Līvānos. Pagājušajā gadā uzņēmums strādāja ar 12,8 miljonu eiro apgrozījumu un cieta vairāk nekā pusmiljonu eiro zaudējumus. J. Zukuls ir īpašnieks jeb patiesais labuma guvējs gan SIA “Adugs”, gan SIA “Adugs Production” un vēl vairākos uzņēmumos.

Cilvēku tirdzniecība – plašs jēdziens

* Atgādināsim, ka “Latvijas Avīze” vairākkārt ir rak­stījusi par kādu Latvijas tiesvedības vēsturē pirmo tiesas procesu par cilvēktirdzniecību no darba ņemšanas aspekta.

Apsūdzība bija par to, ka fermā Vidzemē kāds zemnieks turējis kalpībā divas personas, neesot maksājis viņiem nolīgto algu; abiem strādniekiem viņu vecuma, fizisko spēju un iztikas līdzekļu neesības dēļ neesot bijušas citas izvēles kā vien pakļauties ekspluatācijai.

Apsūdzētais saimnieks vainu neatzina. Pirmās instances tiesa Vidzemes “vergturi” notiesāja, otrā – attaisnoja, prokurore spriedumu pārsūdzējusi Augstākajā tiesā.

Pirmais priekšstats sabiedrībā, ka pēc Krimināllikuma panta par cilvēktirdzniecību tiesā sutenerus, kas nodarbojas ar prostitūtām. Taču cilvēku tirdzniecība ir plašāks jēdziens nekā tikai iesaistīšana seksuālā izmantošanā, tā ietver arī tādas darbības kā: piespiešana veikt darbu, turēšana verdzībā vai citas tai līdzīgas formas (parādu verdzība), turēšana kalpībā u. tml.

15 tūkstoši viesstrādnieku

* Pagājušajā gadā Latvijā bija atļauts strādāt 15 363 trešo valstu pilsoņiem, kas ir par sešiem tūkstošiem vairāk nekā gadu iepriekš.

* Vairākums nodarbināto bija no Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas, Uzbekistānas un Indijas.

Dati: PMLP