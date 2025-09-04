Čiekurkalnā noticis smags noziegums – nogalināta jauna sieviete 0
Rīgā, Čiekurkalnā kāds iepriekš policijas redzeslokā nonācis varmāka dzērumā nogalinājis dzīvesbiedri.
25.augusta vakarā policija saņēma izsaukumu uz Rīgu, Čiekurkalnu, kur daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji ziņoja par trokšņiem vienā no dzīvokļiem.
Notikuma vietā ieradās Rīgas pašvaldības policijas darbinieki. Kāpņu telpā viņi konstatēja smagā stāvoklī esošu mājas iedzīvotāju, apmēram 30 gadu vecu sievieti ar sistām brūcēm, galvenokārt sejā un galvā. Uz notikuma vietu izsaukti mediķi, taču sievietes dzīvību glābt nebija iespējams, aģentūru LETA informēja Valsts policija.
Notikuma vietā atradās vēl divas personas – bojāgājušās dzīvesbiedrs, kura rokas un kājas bija notraipītas ar asinīm, un bojāgājušās kaimiņš. Kaimiņa dzīvokļa durvis klāja asins pēdas. Pašvaldības policisti abus vīriešus aizturēja apstākļu noskaidrošanai. Pēc brīža darbu notikuma vietā pārņēma Valsts policija.
Veicot izmeklēšanu un strādājot ar pierādījumiem, Valsts policija konstatēja, ka noziegums izdarīts dzīvoklī, visām trim personām kopīgi lietojot alkoholiskos dzērienus. Policijas iegūtā informācija liecina, ka, izceļoties konfliktam, slepkavību izdarījis bojāgājušās sievietes dzīvesbiedrs, līdz ar to otrs vīrietis atbrīvots.
Aizturētais ir dzimis 1984.gadā un iepriekš nonācis policijas redzeslokā par miesas bojājumu nodarīšanu policijas darbiniekam, un šajā lietā patlaban turpinās izmeklēšana. Tāpat viņš iepriekš sodīts par draudu izteikšanu.
Par slepkavību Čiekurkalnā vīrietim draud mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.
Tiesa aizdomās turētajam piemēroja apcietinājumu.