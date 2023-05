Ciekurs: Vai tiešām cietums patiesi kādu pārmāca? “Viņš bija tikai pāris stundas atkal brīvībā, uzreiz pārdozēja un nomira!” Ieteikt







Tas, ka palielinātu soda apmēru un cietumsodu ilgumu – vai tiešām esam pārliecināti, ka noziedznieks vai narkomāns, iznākot ārā no cietuma, būs mīļš un pūkains, viņš tiešām būs tas cilvēks, kas būs krasi mainījies? Šādu retoriski jautājumu TV24 raidījumā “Preses klubs” uzdeva Rafaels Ciekurs, ārstniecības personu mācībspēks.

Viņš pastāstīja par kādu gadījumu no prakses.

“Viens cilvēks bija par narkotiku glabāšanu, lietošanu, tirgošanu ievietots cietumā. Iznākot no cietuma, viņš bija uz brīvām kājām pāris stundas vien, kad jau bija dabūjis devu, nebija labi to notitrējis, un diemžēl viņiem šī pirmā deva pēc iznākšanas no cietuma bija eskalējusies ar viņa nāvi.” Jā, šis gadījums ir no mūsu profesionālās dzīves, saka Ciekurs.

Tad nu ir tas jautājums, vai tiešām cietums pāraudzinās? Taču Ciekurs atzīst, ka šādiem cilvēkiem ir jābūt izolētiem no sabiedrības. Bet kad mēs ieliekam kādu cietumā un izolējam no sabiedrības, ir jāsāk milzīgs darbs, jāsāk ar šo cilvēku strādāt, lai viņš, iznākot no šīm restotajām telpām, būtu ar citu dzīvesziņu, šādu uzskatu par problēmas risinājumu izteica Ciekurs.