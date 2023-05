Foto. Scanpix/South West News Service

Cik daudz jāiegulda šodien, lai saņemtu algai līdzvērtīgu pensiju? Pašam papildu jāuzkrāj vēl 143 000 eiro Ieteikt







2022. gadā vidējā darba alga Latvijā sasniedza 1006 eiro pēc nodokļu nomaksas, bet vidējā pensija – tikai 449 eiro. Lai pensijas vecumā saglabātu līdzvērtīgu dzīves līmeni kā pirmspensijas vecumā, pensijai būtu jāveido ap 70–80% no darba gaitās gūtiem vidējiem ienākumiem. Kādas iemaksas jāveic pensiju 3.līmenī, lai vecumdienās nodrošinātu algai līdzvērtīgus ikmēneša ienākumus?

“Valsts pensijas apmērs veido ne vairāk kā 40-50% no vidējiem ienākumiem. Tāpēc, ja vēlaties saņemt savai algai līdzvērtīgu pensiju, ir svarīgi pašiem veidot papildu uzkrājumus, lai segtu starpību starp pensiju un vēlamo ienākumu līmeni.”

Jāņem vērā, ka inflācijas ietekmē jaunākiem cilvēkiem dzīves laikā ir jāuzkrāj lielāki līdzekļi nekā tiem, kuriem pensionēšanās vecums ir jau tuvu.

Tajā pašā laikā jaunieši var atlikt mazākas ikmēneša summas nekā tie, kuri ir uzsākuši iemaksas pensijai neilgi pirms pensijas vecuma sasniegšanas, jo līdz pensijai atlicis mazāk laika,” skaidro bankas Luminor pārstāve. Anželika Dobrovoļska.

Piemēram, ja cilvēks uzsāk darba gaitas 25 gadu vecumā, saņem neto algu 1000 eiro uz rokas, tad pirms pensionēšanās – 64 gadu vecumā -, šīs personas alga, ņemot vērā ikgadējo algu pieaugumu un inflāciju, varētu būt nevis 1000 eiro kā jaunībā, bet aptuveni 2324 eiro.

Veicot aprēķinus, izmantojot valsts pensijas prognožu kalkulatoru, varam prognozēt, ka šīs personas pensijas apmērs no pensiju 1. un 2. līmeņiem, pienākot pensionēšanās laikam, veidos 1100 eiro.

Lai būtu iespējams saglabāt dzīves līmeni līdzīgā kvalitātē kā pirmspensijas vecumā, pensijai būtu jābūt ap 80% no pirmspensijas vecuma atalgojuma jeb šajā gadījumā aptuveni 1800 eiro.

Ja saskaņā ar mūsu valsts aprēķiniem pensiju izmaksām cilvēki pēc pensionēšanās dzīvos vēl vidēji ap 17 gadus, pašam šajā gadījumā vajadzētu papildus uzkrāt 143 tūkstošus eiro.

Lai to panāktu, ik mēnesi no minētā 25 gadu vecuma pensiju 3. līmenī vajadzētu atlikt 65 eiro, tostarp ik gadu ieguldot no uzkrājumiem atgūto iedzīvotāju ienākuma nodokli atpakaļ pensiju fondā un pieņemot, ka vidējā pensiju fonda peļņa ilgtermiņā sasniegs 6% gadā.*

“Iekrājumu veidošanai ir ieteicams atlikt ap 10% no saviem ikmēneša ienākumiem, un vislabāk to sākt darīt pēc iespējas agrākā vecumā.

Cilvēks, kurš sācis domāt par uzkrājumiem vēlāk, piemēram, 35 gadu vecumā, nevar rēķināties ar tādu pašu ikmēneša uzkrājumu summu, tādēļ līdzvērtīga dzīves līmeņa nodrošināšanai būs jāatliek lielākas summas.”

Tāpēc laiks ir mūsu vērtīgākais sabiedrotais, un tas ir jāizmanto. Ikviens var atrast sev piemērotākos veidus, kā uzkrāt un nodrošināt sev labu dzīves līmenī vecumdienās, tomēr, izmantojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas iespēju, pensiju 3.līmenis ir labs variants. Veicot iemaksas pensijai, ik pa laikam ir ieteicams konsultēties ar ekspertiem – pensiju pārvaldniekiem –, kuri palīdzēs atrast piemērotāko ieguldījumu stratēģiju,” iesaka eksperte.

Jāņem vērā, ka minētie aprēķini ir aptuveni, jo, lai vecumdienās sasniegtu vēlamo ienākumu līmeni, jārēķinās ar vēl dažādiem faktoriem – atalgojumu, svārstībām tirgos, kas var novest pie lielākas pozitīvas vai negatīvas atdeves,

atspoguļojoties ieguldījumu vērtībā, kā arī inflāciju, kas nosaka uzkrātās naudas vērtību. Tomēr, kā uzsver A. Dobrovoļska, šie aprēķini apliecina – jo ātrāk tiek uzsākta uzkrājuma veidošana vecumdienām, jo mazāka naudas summa katru mēnesi jāiegulda labklājīgu vecumdienu nodrošināšanai.

*Luminor iekšējais aprēķins, ņemot vērā prognozēto ilgtermiņa inflāciju, atdevi un citus paņēmienus.