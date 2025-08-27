“Ražošana samazinājusies par 40%” – sabrukusi vēl viena Krievijas ekonomikas nozare 0
Pēc jaunu automašīnu pārdošanas apjoma krituma Krievijā ir sabrukusi arī saistītā nozare – riepu ražošana; rūpnīcas samazina ražošanu, noliktavas ir pārpildītas, un uzņēmumi masveidā pāriet uz lētiem analogiem no Ķīnas, raksta dialog.ua.
Otrajā ceturksnī vieglo automašīnu riepu ražošana samazinājās par gandrīz 19% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Vasaras riepu ražošana samazinājās īpaši strauji – mīnus 40%. Jūnijs bija sliktākais mēnesis nozarei kopš 2024. gada janvāra, raksta Kommersant. Tas ir rezultāts auto nozares sabrukumam. Nav mašīnu, nav riepu. Jaunu automašīnu pārdošanas apjomi no janvāra līdz jūlijam samazinājās par 24%, un situācija pasliktinās: lielākās rūpnīcas, tostarp AvtoVAZ, pāriet uz saīsinātu darba nedēļu. Mazāk automašīnu nozīmē mazāku pieprasījumu pēc jaunām riepām, īpaši ziemas riepām.
Uzņēmumi vai nu atliek sava autoparka atjaunošanu, vai arī līdz galam nolieto savu veco “gumiju”. Daži pat pāriet uz lētiem ķīniešu analogiem.
Pat riepu mazumtirdzniecības apjomi ir samazinājušies gandrīz par 15% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Ražotāji cenšas iztukšot noliktavas, samazinot cenas un piedāvājot atlaides. Taču tie visi ir pagaidu pasākumi.
Analītiķi saka: nav jēgas gaidīt kaut ko labāku. Riepu ražošana labākajā gadījumā saglabāsies pašreizējā zemajā līmenī. Tas ir vēl viens trauksmes zvans Krievijas budžetam un nodokļu sistēmai: nodokļi tiks maksāti ievērojami mazāk, un tas attiecas uz daudzām nozarēm.
Darbavietas ir apdraudētas, un pati nozare atrodas uz stagnācijas vai pat bankrota robežas. Krievijas ekonomika turpina zaudēt vienu nozari pēc otras, un trieciens riepām ir vēl viena šī klusā rūpniecības sabrukuma kārta, norāda tirgus eksperti.