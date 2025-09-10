Cik tas ir reāli – Krievijai kā valstij sabrukt līdz gada beigām? Skaidro NBS majors Slaidiņš 0

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” kāds skatītājs norādīja: “Ko var malt pusgadu par kaut kādām sarunām? Nav jābūt nekādām sarunām. Krievi paši līdz gada beigām sabruks.”

NBS Majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš gan atzina, ka šāda scenārija piepildīšanās tuvākajā laikā ir maz ticama.

“Tas jau būtu labākais, ja viņi tiešām sabruktu, bet ko nozīmē vārds sabruks? Ja mēs runājam par Krievijas Federāciju kā tādas sabrukšanu, tad pašlaik nav indikāciju tādu. Putins jau tomēr apzinās tos draudus, kas var nākt no Krievijas iekšienes, un viņš izdarīs visu, lai tas tā nenotiktu. Tam vajadzīgs laiks noteikti,” skaidroja Slaidiņš.

Viņš atgādināja, ka arī PSRS sabrukuma laikā Rietumu valstis centās stabilizēt situāciju: “Savienība bruka, un vienalga Rietumi glāba savienību, glāba Krievija jaunizveidoto – visu pārtiku. Nāca vistu buša kājiņas iekšā, lai tik tur nesāktos kaut kādi procesi, ko vairs nespēj kontrolēt.”

Slaidiņš uzsvēra, ka šobrīd Krievijas varas aparāts ir īpaši stiprināts, lai nepieļautu destabilizāciju. Viņaprāt, iekšējās drošības struktūras jau ilgāku laiku ir mobilizētas, lai nepieļautu sabiedrības protestus vai sacelšanos.

“Rosgvardija ir izveidota ļoti spēcīga – algas viņiem ir pietiekami labas. Skaidrs, ka tas ir varas balss. Tāpat kā caram bija kazaki, kas bija uzticami, tā arī Putinam ir Rosgvardija,” norādīja Slaidiņš.

