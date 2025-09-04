Putinu muļķo: Gerasimovs diktatoram ziņo par neesošām “uzvarām” Ukrainā un kļūst par apsmieklu 0
Tā vietā, lai godīgi atspoguļotu realitāti, augstākie Krievijas militārie vadītāji turpina maldināt sabiedrību un Kremļa diktatoru Vladimiru Putinam, ziņojot viņam par izdomātām uzvarām un panākumiem.
Saskaņā ar Ukrainas oficiālo informāciju kopš pilna mēroga agresijas sākuma Krievijai nav izdevies iegūt kontroli pār nevienu lielu pilsētu.
Kopš gada sākuma Harkivas, Luhanskas un Doņeckas virzienos Krievijas karaspēks zaudējis ap 210 tūkstošiem karavīru kritušo un ievainoto, kā arī vairāk nekā 2100 kaujas bruņutehnikas vienību, 1200 tanku, vairāk nekā 7300 artilērijas sistēmu un 157 raķešu zalvju sistēmu, vēsta “Tsn.ua”, atsaucoties uz Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba paziņojumu.
Ukrainas puse uzskata, ka Krievijas izplatītie paziņojumi par “drošības zonu izveidi” Sumas un Harkivas apgabalos ir mēģinājums noslēpt ofensīvas izgāšanos, kas Maskavai beigusies ar milzīgiem zaudējumiem.
Tikai operatīvās grupas “Kurska” atbildības zonā likvidēti vairāk nekā 19 tūkstoši Krievijas karavīru, vēl vairāk nekā 25 tūkstoši guvuši ievainojumus.
Piemēram, 28. augustā Krievijas triecienā pa Kijivu gāja bojā 25 civiliedzīvotāji, tostarp četri bērni.
Par apsmieklu kļuvis arī Krievijas Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Valērijs Gerasimovs, kurš atskaitoties par pavasarī un vasarā it kā “ieņemtajām” teritorijām, publiski parādīja frontes karti, kas neatspoguļo patieso stāvokli kaujas laukā.
Tam uzmanību pievērsa analītiķis, kurš platformā X raksta ar segvārdu D’Mithridates.
Overlay of @Deepstate_UA map vs. Ru General Staff map from today Valery Gerasimov report, Pokrovsk-Konstantinovka axis. Looks like for the General Staff wherever russian soldier has been spotted-Ru control is claimed https://t.co/raICf9U90D pic.twitter.com/CrZlqWSdff
— D’Mithridates (@Rhaescuporis) August 30, 2025
Apskatnieks salīdzināja Ukrainas monitoringa resursa “DeepState” datus ar Krievijas ģenerāļu demonstrēto karti un secināja, ka okupanti par ieņemtām dēvē ne tikai tā dēvētās “pelēkās zonas”, kuras nekontrolē neviena no pusēm, bet arī Ukrainas armijas kontrolētās teritorijas, kurās īslaicīgi bija parādījusies kāda Krievijas diversantu grupa.
Tāpat okupanti piesavinājušies “kontroli” pār visu savu izlaušanās zonu pie Dobropiļas, lai gan Ukrainas aizstāvji daļu šīs teritorijas jau atguvuši.
Par to informēja arī Ukrainas operatīvi stratēģiskā grupējuma “Dņipro” pārstāvji, paziņojot, ka Krievijas vienības, kas centās virzīties Dobropiļas virzienā, ir atgrieztas sākuma pozīcijās un atsevišķi to grupējumi nonākuši ielenkumā.
Ukrainas amatpersonas uzsver – Gerasimova ziņojums ir tipisks propagandas piemērs, kas neatspoguļo reālo situāciju frontē.